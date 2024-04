Hörspiel-Regisseur Michael Wehrhan: "Der Beruf umfasst viel mehr als nur das rein gestalterische Element"

Michael Wehrhan führt die Regie bei den Zauberkicker-Hörspielen und beschreibt sich im Zuge dessen als guten Kommunikator und Vermittler. Im Interview mit dem kicker erzählt er noch mehr von sich, spricht über sein fußballerisches Idol David Beckham und natürlich über die Arbeit am Hörspiel-Seit der "Zauberkicker".

1. Persönliches

Waren Sie selbst im Internat oder sind Sie auf eine öffentliche Schule gegangen?

Nein, ich war auf einer öffentlichen Schule. Nach der Grundschule ging es direkt aufs Gymnasium.

Was können Sie besonders gut?

Ich glaube, ich bin ein ganz guter Kommunikator und Vermittler. Das muss man als Regisseur auch sein, denn der Beruf umfasst viel mehr als nur das rein gestalterische Element.

Was hilft, wenn man sehr aufgeregt ist, wenn man sich etwas nicht traut, wenn man mutig sein will und wenn man sich überwinden muss?

Tief durchatmen und sich immer bewusst machen, dass die Welt sich auch weiterdreht, wenn man sich mal etwas nicht traut.

In dieser Atmosphäre lässt es sich am besten sprechen...

Freundlich, höflich und nicht nur auf Sendung sein, sondern auch auf Empfang.

Wenn Sie sich eine magische Fähigkeit aussuchen dürften, welche wäre das?

Kurz die Zeit anhalten zu können.

Wann mussten Sie das letzte Mal richtig Mut beweisen?

Als ich einen Fehler gemacht habe und ihn zugeben musste. Im besten Fall braucht man dafür aber gar keinen Mut, denn jeder macht Fehler, und das ist auch gar nicht schlimm.

2. Fußball

Wer ist ihr Lieblingsfußballspieler?

Ich mochte immer David Beckham. Wie ich überhaupt englischen Fußball mag.

In welchem Alter haben Sie angefangen, Fußball zu spielen?

Ich war nur als Kind Straßenfußballer. Zugegeben: Mein Talent hielt sich in Grenzen. Ich habe dann lieber Basketball gespielt.

Liebster Snack nach einem harten Training?

Bis heute: Mars!

Rasenplatz oder Straßenfußball?

Wenn, dann Straßenfußball.

Das schönste Tor, dass ich je gesehen habe...

Bestimmt ein Freistoß von Beckham

Was ist der wichtigste Spieler auf dem Platz?

Torwart.

Was ist das Wichtigste beim Fußballspielen?

Fairness! Aber auch: Kampfgeist

Kannst du dich noch an deinen ersten kicker oder dein erstes Sonderheft erinnern?

Nein, aber ich habe mit Leidenschaft Panini-Bilder (die immer im Hanuta oder Duplo mitgeliefert wurden) gesammelt und in die Alben eingeklebt.

3. Hörspielspezifisch

Wenn Sie sich ein magisches Maskottchen als Begleiter aussuchen dürften, welches wäre es und welche Fähigkeiten hätte es?

Einen Hund und er könnte die Zeit anhalten (Ich habe selber zwei Hunde, die können das aber leider nicht).

Die kleine Ida: Sie ist klug, unabhängig und selbstbewusst. Michael Wehrhan über seine Lieblingsfigur der Zauberkicker

Was ist Ihre liebste Figur der Zauberkicker?

Die kleine Ida: Sie ist klug, unabhängig und selbstbewusst.

Mit welcher Figur können Sie sich am meisten identifizieren und warum?

Mit Herrn Wolpertinger. Ich wäre gern so weise wie er...

Was macht Ihnen an der Geschichte der Zauberkicker am meisten Spaß?

Die Souveränität der Hauptfiguren, die sie im Fortgang der Geschichte entwickeln.

