Hoeneß zürnt: "Das ärgert mich richtig"

Die TSG Hoffenheim kassiert erneut eine vermeidbare Niederlage aufgrund eigener Unzulänglichkeiten - und verpasst so einmal mehr die Chance, sich in den anvisierten Tabellenregionen festzusetzen.

Die Rückkehr zu seinem Stammverein hatte sich Kevin Vogt anders vorgestellt. "Es war ein klassisches Spiel, bei dem die Mannschaft gewinnt, die den ersten Treffer erzielt", analysierte der frühere Bochumer. Das war nicht Ihlas Bebou, der das womöglich wegweisende 1:0 für die Gäste auf dem Fuß hatte, den Ball aber über Bochums Keeper Riemann, aber auch übers Tor lupfte (19.). Beim Führungstreffer des VfL wiederum war es ausgerechnet Vogt, der in der Entstehung involviert war. Eine unübersichtliche Situation.

Zunächst schien der Treffer nicht zu zählen, weil Torschütze Soma Novothny zuvor im Abseits gestanden hatte, die Fahne des Assistenten war oben. Vogt hatte die Flanke nach außen geklärt, die nächste Hereingabe köpfte Novothny nun regelkonform ein. Erst aufgrund der TV-Bilder gab Schiedsrichter Frank Willenborg den Treffer, weil Novothny in der besagten Szene zuvor nicht aktiv eingegriffen hatte. "Aus meiner Sicht darf der Treffer nicht zählen, weil der Bochumer unmittelbar hinter mir steht", erklärt dagegen Vogt, "ich wäre nicht zum Ball gegangen, wenn kein Gegenspieler hinter mir steht." Die Entscheidung ist allerdings regelkonform.

Zu viele falsche Entscheidungen getroffen

Die wahre Ursache für die Niederlage erkannte der Routinier aber woanders. "Wir haben aber verloren, weil wir Dinge falsch gemacht haben. Auch waren wir nicht reif genug", so Vogt, "es war zwar nicht alles schlecht, aber wir haben zu viele falsche Entscheidungen getroffen." Vor allem im nun mal entscheidenden letzten Drittel des Spielfeldes. "Leider haben wir einige Konter nicht gut ausgespielt und viele Gelegenheiten verpasst. Auch in der zweiten Hälfte hatten wir das Spiel aus meiner Sicht im Griff, aber wir kassieren dennoch das 0:1. Das darf uns nicht passieren", zürnte Trainer Sebastian Hoeneß, "wir haben unsere Situationen sehr ungenau und schlampig ausgespielt, so dass wir auf nicht viele Abschlüsse kommen. Das ärgert mich richtig. Das war fahrlässig von uns."

Also wartet Hoeneß als Erstligatrainer auch nach dem fünften Versuch weiter auf den ersten Sieg gegen einen Aufsteiger, bislang stehen drei Remis und nun zwei Niederlagen zu Buche. Und Hoffenheim verpasste einmal mehr die Chance, sich in den anvisierten Tabellenregionen festzusetzen.

Spielbericht VfL Bochum - TSG Hoffenheim (2:0)

Skov verletzt

Zu allem Überfluss verletzte sich auch noch Robert Skov am rechten hinteren Oberschenkel und musste in der 60. Minute ausgewechselt werden. Der 25-Jährige muss seine Reise zur dänischen Nationalmannschaft absagen, eine längere Pause droht. Es war die erste Nominierung für ihn seit der EM. Dänemark spielt in den abschließenden Partien der WM-Qualifikation gegen die Färöer und Schottland, ist als feststehender Sieger der Gruppe F neben Deutschland und dem Gastgeber bereits für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar qualifiziert.