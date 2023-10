Hoeneß: "Wo ist die große Fehlentscheidung, wenn ein Spieler mit der Fußspitze im Abseits steht?"

Auf eine spannende Zeitreise begaben sich Uli Hoeneß und Eduard Geyer mit dem kicker. Der Anlass: Vor 50 Jahren, im Herbst 1973, trafen sie im Europapokal der Landesmeister aufeinander, das Duell zwischen dem FC Bayern und Dynamo Dresden war der erste deutsch-deutsche Vergleich im Europacup. Einen VAR gab es seinerzeit noch nicht, heute sorgt er immer wieder für Gesprächsbedarf.

Zu den Fakten von 1973: Die Bayern setzten sich damals knapp durch, dem 4:3 im Hinspiel folgte ein 3:3 in Dresden, in dem Hoeneß seinem Gegenspieler Geyer zweimal entwischte und doppelt traf. "Ich wundere mich heute noch, wie ruhig ich vor dem Tor war, ich war gerade mal 21 Jahre alt", erinnert sich Hoeneß im kicker-Interview (Montagausgabe).

Die Schnelligkeit war der Trumpf des späteren Managers. Und Geyer zog den Kürzeren. "Weißt du, Uli, was unser Problem war? Wir haben später über dich gesprochen in der Mannschaft und uns immer gefragt, warum wir von der ersten Minute an so offensiv gespielt haben. Uns hätte ein 1:0 gereicht. Ich will mich nicht rausreden, sollte Uli decken und bin verantwortlich. Aber wir waren offen. Von der Trainerbank kam kein Signal, hinten dicht zu machen", erzählt Geyer, mittlerweile 79 Jahre alt.

Heute denke ich: Ich hätte Uli umhauen sollen. Eduard Geyer

Heute, das verrät Geyer, würde er anders handeln: "Vor dem 0:2 bist du kurz hinter der Mittellinie gestartet, und ich habe mir später gedacht: Warum hast du den Hoeneß nicht einfach umgehauen? Damals gab es keine Rote Karte für Notbremsen. Die Distanz zum Tor war aber noch so weit, dass ich gedacht habe: Irgendwie krieg ich ihn noch. Heute denke ich: Ich hätte Uli umhauen sollen." Darüber muss der 71-jährige Ehrenpräsident des FC Bayern schmunzeln und kontert: "Aber das war nur auf den ersten fünf Metern möglich. Danach war ich weg."

Torjubel? Heute müssen die Fans "fünf Minuten warten"

Der Blick zurück bot sowohl Hoeneß als auch Geyer reichlich Gelegenheit, um über die Entwicklung des Fußballs zu sprechen, Stichwort VAR (Dresden hätte mit diesem im Rückspiel wohl einen Elfmeter bekommen). Glücklich sind beide nicht mit der aktuellen Praxis. Hoeneß sagt: "Was mich am meisten stört: Es hieß, der VAR solle grobe Fehlentscheidungen verhindern. Wenn aber einer mit der Fußspitze einen Zentimeter im Abseits ist, wo ist da die grobe Fehlentscheidung? Früher sind dann eben Tore gefallen, oft sogar noch schönere als heute. Wenn der Schiedsrichter nach einem Tor zum Mittelkreis gezeigt hat, haben sich die Fans gefreut. Heute müssen sie erstmal fünf Minuten warten, bis sie sich freuen können."

Geyer bringt einen weiteren Aspekt ins Spiel: "Was ich nicht verstehe, ist: Wenn ein Spieler klar im Abseits steht, wird erstmal die Fahne nicht gehoben. Da machen die Spieler noch zwei Zweikämpfe und holen sich vielleicht einen Kreuzbandriss. Das ist bekloppt."

