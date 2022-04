Hoeneß: "Wir wollen unter die Top Sechs"

Mit einem Pflichtsieg gegen Schlusslicht Fürth will die TSG Hoffenheim den Endspurt einläuten. Pünktlich dazu gibt Sebastian Hoeneß ein klares Saisonziel aus.

Peilt am Sonntag einen Sieg gegen Schlusslicht Fürth an: TSG-Coach Sebastian Hoeneß. IMAGO/foto2press

Lange zierte sich Hoeneß, das auszusprechen, was längst jedem klar war und verwies immer wieder aufs Saisonfinale. Nun hat der TSG-Trainer vor dem 30. Spieltag das Hoffenheimer Saisonziel klar benannt. "Wir sind unter den Top Sechs, das hätte vor der Saison jeder unterschrieben. Da wollen wir auch bleiben", erklärte der 39-Jährige, "das würde bedeuten, dass wir nächstes Jahr international spielen. Und dann haben wir, je nachdem, was es am Ende wird, eine sehr gute Saison gespielt. Dafür gilt es aber, in den letzten fünf Spielen alles rauszuhauen und die Power auf den Platz zu bringen."

Es wäre an der Zeit, schließlich hat seine Mannschaft nach drei punktlosen Spielen eine deutlich bessere Position eher leichtfertig hergegeben. Und deshalb hat sich auch die psychologische Situation verändert. Natürlich hätte in den Reihen des letztjährigen Tabellenelften jeder Rang sechs vorab dankend angenommen. Und zumindest diese Platzierung am 30. Spieltag als tolle Ausgangsposition mit hohen Gewinnchancen wahrgenommen. Nach diesem Saisonverlauf und dem jüngsten Abwärtstrend aber scheinen die Kraichgauer eher Gefahr zu laufen, noch mehr zu verspielen und zu verlieren. Schließlich war die TSG zwischenzeitlich bis auf Rang drei vormarschiert und lag vielversprechend gar auf Champions-League-Kurs.

Jetzt lautet die klare Marschroute, zu kratzen, zu beißen und zu marschieren. Sebastian Hoeneß

Deshalb gibt es am Sonntag im Heimspiel gegen den Tabellenletzten aus Fürth kein Vertun. "Wir haben den Anspruch, zu Hause gegen Fürth zu gewinnen und ein Stück weit auch die Pflicht aufgrund der letzten Spiele für die Ziele, die wir haben", sagt Hoeneß, ohne den Gegner damit abwerten zu wollen, "für uns ist es Pflicht, diese drei Punkte zu holen, das hat aber nichts mit Fürth zu tun." Auch das Schlusslicht "darf man nicht unterschätzen, wenn man sich ihre Spiele gegen Gladbach, Frankfurt oder Freiburg anschaut", so Hoeneß und fordert nun volle Konzentration von seinen Spielern: "Wir müssen die richtige Stimmung und Haltung auf den Platz bringen von der ersten Sekunde an. Und dann dürfen Stärken oder Schwächen von Fürth für uns keine Rolle spielen. Wir müssen jetzt unser Ding durchziehen und - egal wie - diese drei Punkte holen, um wieder einen Startpunkt zu setzen. Jetzt lautet die klare Marschroute, zu kratzen, zu beißen und zu marschieren und auch den Fußball zu spielen, den wir uns vorstellen."

"Aktuell sind wir nicht gut beraten, nach oben zu schauen."

Nur so können die hartnäckigen Verfolger im Zaum gehalten oder wieder distanziert werden. "Zwei Teams sind uns ganz direkt im Nacken, aber es sind immer noch 15 Punkte zu vergeben, deshalb kann man das Verfolgerfeld auch noch weiter ziehen, nach oben genauso", weiß Hoeneß. Neben Union Berlin und Köln sind auch noch Frankfurt und Mainz in Schlagdistanz, selbst Gladbach läge - einen Heimsieg im finalen Heimspiel gegen Hoffenheim vorausgesetzt - nur vier Zähler hinter der TSG. "Was wir in der Hand haben und was wir aktuell kontrollieren können, ist Platz 6. Nach oben ist der nächste Freiburg vier Punkte weg, da sind wir abhängig davon, dass sie patzen, wir spielen natürlich noch gegen sie", dringt Hoeneß' Hoffnung durch, "aber wir sind aktuell nicht gut beraten, nach oben zu schauen. Ich möchte im oberen Drittel bleiben, das ist reizvoll und spannend. Dafür werden wir gewinnen müssen, um da zu bleiben." Und zwar nicht nur an diesem Sonntag um 17.30 Uhr.