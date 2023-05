Hoeneß: "Wir werden jetzt auch in Mainz nicht wild nach vorne spielen"

So sahen die Trainer die Leistung ihres Teams ...

RB Leipzig - Werder Bremen 2:1 (0:0)

Marco Rose (Trainer RB Leipzig): "Es war ein schwieriges Spiel gegen eine gute Bremer Mannschaft. Wir haben ein paar falsche Entscheidungen getroffen. Insgesamt ist es aber ein verdienter Sieg."

Ole Werner (Trainer Werder Bremen): "Wir haben alles auf dem Platz gelassen. Der Unterschied am Ende war die Qualität, die bei Leipzig von der Bank kam. Man muss über 90 Minuten konstant spielen, das gelingt uns derzeit nicht."

VfB Stuttgart - Bayer 04 Leverkusen 1:1 (0:0)

Sebastian Hoeneß (Trainer VfB Stuttgart): "Es war ein sehr intensives Spiel. In der zweiten Halbzeit waren wir etwas mutiger. Mit der Leistung der Mannschaft bin ich zufrieden, mit dem Ergebnis natürlich nicht. Was dieser Punkt wert ist, werden wir am Ende sehen. Wir wissen natürlich, dass wir in den letzten zwei Spielen punkten müssen, aber wir werden jetzt auch in Mainz nicht wild nach vorne spielen."

Xabi Alonso (Trainer Bayer 04 Leverkusen): "Es war ein sehr intensives Spiel, auch für die Trainer. Für uns ist es herausfordernd, alle drei Tage zu spielen, physisch und mental. Aber ich bin sehr zufrieden, die Mannschaft hat bis zum Schluss den Willen zum Sieg gezeigt. Natürlich wollen wir noch Platz sechs erreichen. Aber zunächst können wir am Donnerstag noch ein großes Ziel erreichen."

Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach 5:2 (4:0)

Edin Terzic (Trainer Borussia Dortmund): "Wir haben heute gezeigt, dass wir bis zum Ende daran glauben werden und bis zum Ende alles jagen werden. Wir haben noch zwei Spiele. Danach werden wir sehen, wofür es gereicht hat. Die Bayern müssen Gas geben, wir werden Gas geben."

Daniel Farke (Trainer Borussia Mönchengladbach): "Wir haben uns Disziplinlosigkeiten geleistet, uns überhaupt nicht an den Matchplan gehalten. So kannst du in Dortmund nicht bestehen. Wir haben wegen der ersten Halbzeit verdient so hoch verloren. Wir wollten die zweite Halbzeit unbedingt gewinnen, das haben die Jungs getan, aber wir sind sehr unzufrieden mit der ersten."

Urs Fischer IMAGO/Jan Huebner

Union Berlin - SC Freiburg 4:2 (3:0)

Urs Fischer (Trainer Union Berlin): "Das war eine tolle erste Hälfte von uns. Wir hatten Zugriff und waren kompakt. Wir haben nichts zugelassen und das angenommen, was uns der Gegner angeboten hat. Dann liegst du zur Halbzeit 3:0 in Führung. Freiburg hat das in der zweiten Halbzeit gut gemacht, wir haben uns hinten reindrängen lassen. Das war ein bisschen Achterbahnfahrt. Das 4:2 kam zur absolut richtigen Zeit. Sonst hätte das Spiel kippen können. Wir haben uns heute zum zweiten Mal für die Gruppenphase der Europa League qualifiziert. Wahnsinn. Das ist surreal."

Christian Streich (Trainer SC Freiburg): "Ich habe Fehler gemacht. Ich habe Lukas Kübler aufgestellt, der die Woche krank war. Wir hatten ein paar, die angeschlagen waren. Ich habe gedacht, dass es okay war und es war nichts okay. Er (Kübler/d. Red.) hat nach 25 Minuten Kreislaufprobleme bekommen. Wir sind sehr enttäuscht, weil wir wieder ein Spiel, wo es um viel ging, verloren haben. Wir müssen jetzt damit umgehen. Wir haben am Freitag das nächste Spiel."

Bayern München - Schalke 04 6:0 (2:0)

Thomas Tuchel (Trainer Bayern München): "Wir haben schneller und flüssiger kombiniert, dabei nie die Grundordnung verloren, um uns gegen Konter abzusichern - da waren wir sehr aufmerksam. Es war der nächste Schritt in die richtige Richtung, verschüttetes Selbstvertrauen kommt zurück. Aber es gibt keinen Grund für Euphorie, wir werden am Samstag wieder abgeprüft."

Thomas Reis (Trainer Schalke 04): "Es ist nicht so angenehm, hier zu sitzen. Die Niederlage ist absolut verdient, auch in dieser Höhe. Wir wollten mutig sein, das ist uns in der ersten Halbzeit fast in keiner Weise gelungen. Wir waren zu ehrfürchtig, Bayern hatte mehr Willen gegen den Ball. In der zweiten Halbzeit war das Spiel relativ schnell komplett verloren. Aber an der Ausgangspostion hat sich nichts groß geändert, wir müssen das Heimspiel (gegen Frankfurt; d.Red.) gewinnen, dafür werden wir alles investieren."

VfL Wolfsburg - TSG Hoffenheim 2:1 (1:0)

Niko Kovac (Trainer VfL Wolfsburg): "Wir sind der etwas glückliche Sieger. Für die Hoffenheimer war mehr drin, insofern kann ich verstehen, dass sie ein bisschen trauern. Besonders spielerisch lief es für uns nicht wie gewünscht."

Pellegrino Matarazzo (Trainer TSG Hoffenheim): "Dieses Ergebnis fühlt sich wie eine unnötige Niederlage an. In vielen Situationen hat uns die Schärfe gefehlt. Jetzt müssen wir uns gegen Union Berlin behaupten und sehen, was dann danach kommt."

Eintracht Frankfurt - FSV Mainz 05 3:0 (2:0)

Oliver Glasner (Trainer Eintracht Frankfurt): "Das war ein sehr verdienter Sieg, eine hervorragende erste Halbzeit. Das war eine tolle Leistung. Gratulation an die Spieler, wie sie mit der Situation umgegangen sind. Es geht weiter, wir sind im Tunnel. Wir sehen hinten das Ziel, das Europa heißt. Dieser Sieg wird uns wieder Selbstvertrauen geben und den Glauben zurückbringen."

Bo Svensson (Trainer FSV Mainz 05): "Wir waren in allen Belangen unterlegen und hatten in keiner Phase die Kontrolle. Das ist schon enttäuschend. Ich glaube nicht, dass ich der Mannschaft vorwerfen kann, dass sie nicht gewollt hat. Wir müssen einsehen, dass wir beim Selbstvertrauen und der körperlichen Frische nicht da sind, wo wir vor einigen Wochen waren."

VfL Bochum - FC Augsburg 3:2 (1:1)

Thomas Letsch (Trainer VfL Bochum): "Jeder im Stadion hat von Anfang an gemerkt, dass die Mannschaft will. Unter dem Strich waren wir die aktivere Mannschaft. Wir haben endlich wieder die Zweikämpfe angenommen, dann gewinnen wir die Bälle, die wir brauchen. Die Mannschaft hat Moral gezeigt, das Stadion und ganz Bochum hat gebrodelt. Heute freuen wir uns, dann geht es weiter und nächste Woche ab nach Berlin."

Enrico Maaßen (Trainer FC Augsburg): "Wir sind sehr schlecht gestartet, haben dann aber eine gute Reaktion gezeigt. Wir bekommen drei unglückliche Gegentore, da war das Quäntchen Glück aufseiten des Gegners. Aber sie haben es am Ende auch mehr gewollt. Wenn wir hier etwas mitnehmen, wäre es das gewesen. Wir sind verärgert, müssen uns jetzt aber aufrichten und haben dann noch zwei richtige Bretter."

1. FC Köln - Hertha BSC 5:2 (3:2)

Steffen Baumgart (Trainer 1. FC Köln): "Es war ein sehr, sehr gutes Spiel von uns. Wir hatten die Kontrolle, lagen aber plötzlich hinten. Es war wichtig, dass die Mannschaft an sich geglaubt und weitergemacht hat. Es war eine Frage der Zeit, die Freude ist groß, dass wir die Tore gemacht haben. Trotzdem haben wir noch eine Menge liegengelassen."

Pal Dardai (Trainer Hertha BSC): "Eine schöne Leistung von Köln. Es ist nichts passiert, was wir nicht erwartet haben. Köln hatte gefühlt 30 Flanken in der ersten Halbzeit, die Jungs konnten das nicht verhindern. In der zweiten Halbzeit war der Druck riesig, es hat nicht gut ausgesehen. Ich suche die Fehler bei mir. Wir müssen schauen, was dieses Wochenende passiert, und wenn wir noch irgendeine Chance haben, werden wir uns intensiv vorbereiten. Wir haben hier und heute nichts zu erzählen, wir müssen jetzt nach Hause gehen."