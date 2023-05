Hoeneß: "Wir sind nicht gut rausgekommen aus der Pause"

So sahen die beiden Trainer die Leistung ihres Teams ...

VfB Stuttgart - Eintracht Frankfurt 2:3

Sebastian Hoeneß (Trainer VfB Stuttgart): "Heute Abend ist die Enttäuschung da. Wir haben einen Fight geliefert, wir hatten die Möglichkeiten, das Ergebnis in der ersten Halbzeit deutlicher zu gestalten. Dann sind wir nicht gut rausgekommen aus der Pause, da hat Frankfurt eine enorme Effizienz an den Tag gelegt. Wir haben an uns geglaubt und auch daran, zurückzukommen - auch in Unterzahl. Es ist bitter, man muss es akzeptieren. Auch wenn es schwer fällt."

Oliver Glasner (Trainer Eintracht Frankfurt): "Ich muss den Jungs ein Riesenkompliment aussprechen. Was sie leisten, ist außergewöhnlich. Ich bin wahnsinnig stolz, dass sie hier auswärts das Spiel gedreht haben. Wir haben lange auswärts nicht gewonnen. Großes Kompliment an die Jungs."