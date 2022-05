Hoeneß: "Wir haben die verdammte Pflicht, alles dafür zu tun"

Vor dem finalen Heimspiel gegen Leverkusen gibt sich der TSG-Coach kämpferisch, doch ein befriedigendes Saisonfinale scheint schier unerreichbar.

Die Chance auf ein befriedigendes Saisonfinale ist auch für Sebastian Hoeneß nur noch minimal. "Um wirklich zufrieden nach Hause zu gehen, sollten wir sechs Punkte holen und am Ende unter den Top Sieben sein, um international zu spielen. Das muss ich ganz klar so sagen", erklärte der TSG-Coach am Donnerstag vor dem letzten Heimspiel gegen Bayer Leverkusen, "die Chancen sind gering, wir können die Tabelle lesen, wissen aber auch, dass es rechnerisch noch möglich ist. Wir haben jetzt die verdammte Pflicht, alles dafür zu tun. Wenn es am Ende nicht reicht, haben wir es nicht in den letzten beiden Spielen verspielt. Aber wenn es am Ende hätte reichen können und wir holen die Punkte nicht, weil wir nicht mehr daran geglaubt haben, dann wäre das nicht zu akzeptieren."

"Es ist nie eine Option abzuschenken oder aufzugeben"

Ohnehin kann Hoeneß keinen Spannungsabfall erkennen bei der TSG. "Ich bin kämpferisch, und das sind die Spieler auch. Der mentale Zustand ist nicht problematisch, ganz im Gegenteil, er ist bemerkenswert für die aktuelle Situation, in der wir stecken", versichert der 39-Jährige nach nunmehr sieben sieglosen Spielen, "das ärgert uns alle. Die Jungs sind sicher enttäuscht, dass wir rausgerutscht sind aus den internationalen Plätzen. Aber es ist noch möglich." Hoeneß sieht die uralte Weisheit gerade erst am Mittwoch durch Real Madrid wieder bestätigt. "Im Fußball ist alles möglich, das hat auch dieses Spiel wieder gezeigt. Dafür gilt es jetzt zu fighten. Es ist nie eine Option, abzuschenken oder aufzugeben." Also werde die TSG auch gegen Leverkusen "alles raushauen". Und auf Ausrutscher der Konkurrenz hoffen.

Mit Andrej Kramaric als Anführer. Gegen Freiburg hatte ihn Hoeneß demonstrativ zum Kapitän befördert, der Torjäger es prompt mit einem Treffer, einem Assist und einer starken Leistung gedankt. "Es bleibt bis zum Saisonende so, ich habe mit Oliver Baumann darüber ausgiebig gesprochen", verriet Hoeneß, "Oli braucht auch nicht die Binde, um als Führungsspieler wahrgenommen zu werden. Deswegen ziehen wir das durch und erhoffen uns in Bezug auf Verantwortung und Führung auf dem Platz gerade weiter vorne weitere Impulse, gerne auch für Andrej selber."

TSG nach der Hinrunde mit Leverkusen noch auf Augenhöhe

Mit Leverkusen waren die Kraichgauer nach der Hinrunde noch auf Augenhöhe. Beide Klubs hatten 28 Punkte auf dem Konto, das gerade mal um drei Tore bessere Bayer Vierter, die TSG Fünfter. In der Rückrunde aber drifteten die Verläufe krass auseinander. Während Leverkusen mit 30 Zählern drittbeste Rückrundenmannschaft ist, rangiert Hoffenheim zwölf Punkte dahinter nur auf Rang zwölf. Da wird es schwer genug für die Hausherren, endlich den ersehnten Dreier zu holen und zumindest selbst die Voraussetzung zu schaffen, das letzte Fünkchen Europacup-Hoffnung noch am Lodern zu halten.