Hoeneß will um Vogt kämpfen

Neben dem Kampf um die Fortsetzung guter Serien liegt im Duell mit Augsburg für einen Hoffenheimer ein ganz besonderer Reiz.

Auf den ersten Blick mag die Spielpause der davor in sechs Spielen ungeschlagenen und formstabilen TSG (4 Siege, 2 Remis) etwas ungelegen gekommen sein. Dennoch stellt Trainer Sebastian Hoeneß fest: "Uns allen hat die Pause gutgetan, alle haben jetzt wieder richtig Lust, das hat man gesehen und gehört, die Stimmung war gut und die Intensität war gleich wieder da." Auch konditionell machte die Mannschaft in der ersten Trainingswoche des neuen Jahres gleich wieder einen guten Eindruck. "Die Spieler hatten ein intensives Programm mitbekommen, da wurde auch ein bisschen gestöhnt", verriet Hoeneß, "aber sie haben es super durchgezogen, das habe ich in den ersten Einheiten auch gesehen. Deswegen bin ich sehr optimistisch. Wir waren in der Hinrunde schon sehr laufstark und in vielen athletischen Statistiken vorne dabei, ich glaube nicht, dass wir da viel verloren haben, ganz im Gegenteil, insbesondere mental haben wir den Akku wieder aufgeladen."

Da spricht also viel für einen erfolgreichen Rückrundenstart, wenn der Tabellenfünfte am Samstag den auf Rang 15 notierten FC Augsburg empfängt. Zumal die Kraichgauer schon das Auswärtsspiel glatt mit 4:0 gewonnen hatten. Dennoch ist Hoeneß gewarnt. "Von den letzten sechs Spielen haben sie nur eines verloren und unter anderem gegen die Bayern gewonnen und gegen Leipzig unentschieden gespielt", mahnt der 39-Jährige, "sie stehen zwar eher unten in der Tabelle, sind aber trotzdem gut unterwegs und bringen eine gute Mannschaft auf den Platz. Aber wir wollen mit einem Heimsieg gut reinkommen in das neue Jahr."

Spezielles Spiel für Kevin Vogt

Ein sehr spezielles Spiel wird das Duell mit seinem Ex-Klub für Kevin Vogt. Der Abwehrspieler, der bereits zwei Jahre für die Augsburger, auch damals unter Trainer Markus Weinzierl spielte (2012 - 2014), hatte bereits diesen Sommer ernsthaft erwogen, zum FCA zurückzukehren, der ihn mit einem stattlichen Angebot und einem Vier-Jahresvertrag lockte. Der Wechsel zerschlug sich, auch weil bis zuletzt offen war, ob mit Florian Grillitsch Hoffenheims zweiter Spiel-Eröffner zum AC Mailand abwandern würde.

Doch Augsburg ist weiter dran an seinem Ex-Spieler, der im Sommer ablösefrei wechseln könnte. Neben Augsburg buhlen aber auch andere Bundesligisten und ein ausländischer Klub um die Gunst des 30-Jährigen. Aber auch die TSG bemüht sich um eine weitere Vertragsverlängerung des Routiniers, der seit 2016 im Kraichgau spielt - ausgenommen der Rückrunde vor zwei Jahren, als Vogt beim damaligen Coach Alfred Schreuder in Ungnade gefallen war, als Kapitän zurücktrat und sich für ein halbes Jahr nach Bremen hatte ausleihen lassen.

Hoeneß über Vogt: "Er ist für uns ein ganz zentraler Spieler"

Gerade aber mit einer starken Hinrunde hat sich der enorm passsichere Vogt seinen Status als Leistungsträger zurückerobert. Wenngleich auch Hoeneß sich zuweilen mehr Körperlichkeit in der Abwehrreihe wünscht, kämpft er dennoch um Vogt als Schlüsselfigur für einen konstruktiven Spielaufbau. "Er ist für uns ein ganz zentraler Spieler, nicht nur aufgrund der Position, die er einnimmt, zentral in der Dreierkette oder als Halbverteidiger" versichert Hoeneß, "er hat eine richtig gute Hinrunde gespielt und war für uns ein wichtiger Faktor, ich arbeite sehr gerne mit ihm zusammen, er ist für mich ein Ansprechpartner und eine zuverlässige Komponente. Da wundert es mich nicht, dass der eine oder andere aufmerksam wird. Trotzdem müssen wir schauen, was die Zukunft bringt, ich habe auf jeden Fall meinen Wunsch hinterlegt." Vogt jedenfalls kann sich über jede Menge Wertschätzung und auf ein reizvolles Duell mit alten Bekannten freuen.