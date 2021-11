Hoeneß will in Bochum ein Zeichen setzen

Um die Ambitionen auf die internationalen Ränge zu untermauern, will Hoffenheim die zuletzt zu Hause gezeigte Stabilität nun auch auswärts unter Beweis stellen.

Will ran an die "interessanten Plätze": Sebastian Hoeneß. imago images/Pressefoto Baumann

Der Blick auf die Tabelle nach knapp einem Drittel der Saison löst bei Sebastian Hoeneß Ansporn und Verpflichtung gleichermaßen aus. "Es wird sichtbar, dass viele Klubs auf Augenhöhe sind", erkennt der 39-Jährige gerade im anvisierten Segment, in dem Leverkusen auf Rang vier und Gladbach auf Platz zehn gleich sieben Teams nur drei Punkte trennen. Um die eigenen Ambitionen zu untermauern und sich aussichtsreich zu positionieren, "wird es extrem wichtig sein, jetzt diese Stabilität fortzuführen und zu punkten bis Winter".

Nicht nur zu Hause. "Wir müssen gierig bleiben und gerade so ein Spiel in Bochum zu nutzen, um ein Zeichen zu setzen und uns festsetzen, fordert Hoeneß nun volle Konzentration und Konstanz von seiner Mannschaft, „wenn wir in Bochum gewinnen, werden wir in der Tabelle sicher wieder klettern und in die Länderspielpause gehen mit Anschluss an die interessanten Plätze."

Hoeneß: "Sie werden loslegen wie die Feuerwehr"

Dazu müsste die TSG aber erstmals unter Hoeneß gegen einen Aufsteiger gewinnen, bislang stehen drei Remis und eine Niederlage zu Buche. "Bochum ist eine unangenehme Mannschaft, insbesondere zu Hause mit ihren Fans im Rücken, schwer zu bespielen", sagt Hoeneß, "da musst du gut ins Spiel kommen, hellwach sein und dein Spiel durchdrücken." Zumal eine dominante Startphase gerade gegen den VfL noch bedeutender sein könnte als ohnehin. Denn der Aufsteiger ist neben Mainz das bislang einzige Team, das noch keinen Punkt nach einem Rückstand holte, aber auch neben Freiburg und Dortmund auch noch keinen Punkt nach einer Führung abgab. "Sie werden loslegen wie die Feuerwehr", ahnt Hoeneß, "weil sie mit ihrem Auftritt in Gladbach zumindest am Anfang nicht zufrieden waren."

Trotz des stabilen 2:0 zuletzt gegen Hertha BSC könnte sich die Startelf der Kraichgauer durchaus wieder verändern. So ist etwa der Einsatz von Dennis Geiger noch fraglich. "Er hat eine Wunde am Fuß, eine Entzündung, die Probleme bereitet, da müssen wir abwarten, wie sich das entwickelt", so Hoeneß, der auch auf anderen Positionen knifflige Entscheidungen zu treffen hat. So bewirbt sich links Nationalspieler Raum um die Position, die Robert Skov gegen Berlin überzeugend besetzte.

Es gibt schöne Kopf-an-Kopf-Rennen. Hoeneß

Auch Chris Richards drängt zurück ins Team, zuletzt spielte links in der Dreierkette ebenfalls stark Kevin Vogt, der zudem an seine alte Wirkungsstätte zurückkehrt. Aber auch im Zentrum und im Offensivbereich registriert Hoeneß ein lebhaftes Gedränge: "Es gibt schöne Kopf-an-Kopf-Rennen, für mich schöne Entscheidungen, die es zu treffen gilt." Gesetzt ist jedenfalls Toptorjäger Andrej Kramaric, der vor seinem 100. Pflichtspieltreffer für Hoffenheim steht. "Eine unglaubliche Zahl", findet Hoeneß, "er ist ein Rekordjäger", auch diese Schallmauer " wird er hoffentlich kurzfristig knacken."