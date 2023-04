Hoeneß will Gladbach die Spielfreude vermiesen

Erstmals könnte der VfB in dieser Saison eine Serie von vier Spielen ohne Niederlage hinlegen. Stuttgarts Trainer Sebastian Hoeneß will Borussia Mönchengladbach vor allem die vorhandene Spielfreude vermiesen.

Es wird sich niemand finden, der nicht der Auffassung ist, dass Fußball Spaß ist. Im Profifußball allerdings fast ausschließlich, wenn man auch erfolgreich ist. Um erstmals in dieser Saison zum vierten Mal in Folge ungeschlagen zu bleiben, wollen die die Schwaben im vierten Bundesligaspiel unter ihrem vierten Trainer ihrem nächsten Kontrahenten den Spaß vermiesen. Erst im Spiel, dann auf der Anzeigetafel und schließlich in der ewigen Tabelle. Dort liegen die Stuttgarter mit 2757 Zählern auf Rang 4 vor den Borussen, die auf 2755 kommen. Ein Dreier für die Gäste und sie würden den VfB überholen, der dies logischerweise verhindern möchte.

In der aktuellen Tabelle steht Gladbach irgendwo im Nirgendwo. Auf Rang 10 mit jeweils elf Zählern zu Platz sechs und zu Platz 16, wo der VfB steht. Was in den Augen von Hoeneß alles andere als ein Zeichen für eine geringer ausgeprägte Ernsthaftigkeit bei den Gästen sein wird. "Das ist eine Mannschaft mit Sportlern in ihren Reihen, die gewinnen wollen. Das werden sie auch gegen uns wollen", meint der 40-Jährige. "Es wäre fatal, wenn wir in irgendeiner Form etwas anderes denken würden. Wir müssen uns auf eine sehr, sehr spielstarke Gladbacher Mannschaft vorbereiten."

Die allerdings nur eines der jüngsten acht Bundesligaspiele gewann, mit einem 2:0 gegen Wolfsburg, und dazu vier Unentschieden und drei Niederlagen einspielte. Trotzdem warnt Hoeneß, dessen Mannschaft ihrerseits nur eines von sechs Heimspielen in diesem Kalenderjahr gewann (3:0 gegen den 1. FC Köln) vor Leichtsinn. "Gladbach ist in der Lage, zwischen die Linien zu kommen und in engen Räumen miteinander zu kombinieren. Da sind sie schon außergewöhnlich gut." Der Traditionsklub vom Niederrhein verbinde "spielerische Elemente mit einer hohen spielerischen Qualität". Diese auszuschalten wird ausschlaggebend sein. Dazu müsse man dem Gegner unter anderem den Spaß an seinem Spiel vermiesen. "Das ist schon ein Aspekt, der sehr wichtig sein könnte."

Hoeneß: "Wir brauchen ein gewisses Aggressionslevel"

Beim Wie, will der Chefcoach nicht zu konkret werden, verrät aber: "Gerade gegen den Ball kommt es darauf an, dass wir sehr kompakt und gemeinsam verteidigen. Wir werden es aber nicht immer schaffen, sie frühzeitig vom Ball zu trennen, weil sie einfach die technischen Möglichkeiten haben." Kompaktheit und Widerstandskraft seien gefragt, "damit wir auf bestimmten Positionen eine Pressingresistenz haben. Dazu brauchen wir ein gewisses Aggressionslevel, um über die Intensität in bestimmten Phasen Balleroberungen zu erzwingen." Nötig wird’s sein. Auch wenn Gladbach bei acht Remis und sieben Niederlagen nur eines der jüngsten 16 Auswärtsspiele gewann (4:1 in Hoffenheim).