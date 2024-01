Hoeneß warnt vor der Wundertüte Gladbach

Das Aufeinandertreffen Gladbach gegen VfB ist ein Klassiker. Sebastian Hoeneß warnt seine Mannschaft vor den Borussen, die der VfB-Trainer "eine Wundertüte" nennt.

Was haben sich die beiden Liga-Urgesteine nicht schon für Duelle geliefert. Emotionsgeladen, spannend und torreich. Sogar rekordträchtig ging es zwischen den Traditionsklubs zu, die reichlich Höhen und Tiefen erleben mussten. Am 4. Spieltag 2010/11 gewann Stuttgart unter Christian Gross beispielsweise mit 7:0 gegen die Mannschaft aus Nordrhein-Westfalen. Es war das fünfte und letzte Mal, dass die Schwaben so hoch in der Bundesliga siegten. Es blieb ihr höchster Sieg im Oberhaus und Gladbachs schlimmste Niederlage.

Hoeneß warnt vor Gladbachs "guter Mischung"

Die anstehende Partie am Sonntag verspricht einmal mehr Spektakel zwischen zwei spielstarken und offensiv ausgerichteten Mannschaften. Dass die Gastgeber auf Platz 12 stehen, solle niemanden täuschen, meint Sebastian Hoeneß. "Gladbach ist ein bisschen - das ist jetzt überhaupt nicht despektierlich sein - ein bisschen eine Wundertüte", so der VfB-Coach. Allerdings gelt dies nicht für Heimspiele. "Da sind sie einfach stark. Da haben sie gute Spiele gezeigt. Allgemein ist Gladbach auswärts unangenehm."

Im Borussia-Park erwarte seine Mannschaft "eine schwierige Aufgabe. Sie haben große Unterstützung von den Fans, die Mannschaft ist individuell gut besetzt. Da steht individuelle Klasse auf dem Platz, mit einem spielerischen Ansatz". Ähnlich den Schwaben. Auch sein Trainer-Gegenüber, so Hoeneß, bevorzuge eine feine, aber gefährliche Klinge. "Gerardo (Seoane, Anm. d. Red.) versucht Fußball zu spielen. Weigl, Koné, Neuhaus, Reitz. Das sind alles gute Fußballer. Dazu vorne Plea. Außen haben sie Speed mit Netz auf der einen Seite. Auch Hack ist schnell, Honorat, Scally. Da ist eine gute Mischung." Ein Ansammlung von Qualitätsspielern. "Deswegen müssen wir wirklich gut vorbereitet sein."

Gute Bilanz als gutes Omen für den VfB?

Stuttgart ist gewarnt. Auch wenn die Klubs in der aktuellen Tabelle weit auseinander liegen. Stuttgart mit 34 Zählern auf Rang 3, Gladbach mit der Hälfte auf Rang 12. Enger sieht es dagegen in der Ewigen Tabelle aus: Der VfB als Dritter mit 2.799 Punkten ist 20 Zähler vor den Borussen mit 2.779 auf Platz 4 angesiedelt. Ein Abstand, den die Schwaben verteidigen, besser noch ausbauen wollen.

Blickt man auf die Statistiken, sind die Chancen nicht schlecht. Rechnet man alle Bundesliga-Partien auf die Drei-Punkte-Wertung um, holte Stuttgart gegen keinen anderen Verein so viele Punkte wie gegen Gladbach. Nämlich 156. Nur gegen Schalke und Frankfurt feierte Stuttgart noch einen Sieg mehr (je 43) als gegen die Borussen (42). Und 15 Auswärtssiege gab es ansonsten nur in Frankfurt.