Hoeneß warnt eindringlich vor Schein-Zwerg Mainz

Platz 3 gegen Platz 17 - die Tabellenkonstellation ist eindeutig und sagt in den Augen von Sebastian Hoeneß dennoch nichts aus. Stuttgarts Trainer warnt eindringlich vor dem kommenden Gegner Mainz 05.

Dem Sterne-Menü vom Pokal-Dienstag in Leverkusen (2:3) folgt das trockene Brot der Bundesliga am Sonntag gegen Mainz. Eine Partie, die auf den ersten Blick auf die Tabelle keinen Zweifel am erwartbaren Sieger zu- und kaum Lecker-Schmecker-Fußball erwarten lässt. Doch Sebastian Hoeneß warnt eindringlich vor den Rheinhessen. Der Schein-Zwerg aus dem Tabellenkeller bringt in gewissen Teilbereichen durchaus eine Reihe von Qualitäten mit, die den Stuttgartern Probleme bereiten könnten.

Hoeneß warnt vor "Brett" Mainz

Seit dem Aufstieg 2020 ist der Traditionsklub vom Neckar gegen Mainz noch ungeschlagen, kam zu fünf Siegen und zwei Unentschieden. Nur gegen einen anderen aktuellen Bundesligaverein weist der VfB eine ebenso lange Serie ohne Niederlage auf: gegen Darmstadt, den Tabellenletzten, der eine Woche später die Schwaben erwartet. Bevor es gegen Köln, den Sechzehnten, geht. Dass Mainz seit 14 Auswärtsspielen auf einen Sieg wartet, zudem auf den ersten in dieser Saison, klingt nach einer einfachen Beute.

Doch wer gegen das aktuelle Keller-Trio sichere Siege erwartet, sei auf dem falschen Dampfer, sagt Hoeneß, der schon im FSV Mainz eine hohe Hürde sieht. "Es ist sehr schwierig, gegen sie Situationen zu kreieren, geschweige denn Tore zu erzielen", meint der 41-Jährige. "Das ist eine Mannschaft, die unglaublich viel investiert: viele Zweikämpfe führt, sie spielen hart an der Grenze, sind laufintensiv, mit vielen langen und zweiten Bällen und verteidigen fleißig und vielbeinig. Das ist ein Brett."

Fragezeichen hinter Guirassy, Undav und Nübel

Vor dem Hoeneß seine Spieler auch schon in einer ersten Ansprache gewarnt hat und noch einmal warnen wird. Er wolle verhindern, "dass sie nichts falsch einordnen durch den Blick auf die Tabelle. Klar, Mainz hat gerade eine schwierige Situation und ist in der Tabelle unten anzusiedeln. Aber die Mannschaft ist schwierig zu bespielen". Dass hinter den Leistungsträgern Serhou Guirassy, Deniz Undav und Alexander Nübel Fragezeichen stehen, macht es nicht einfacher.

Am Sonntag seien einmal mehr Grundtugenden gefragt. "Wir müssen bereit sein, ans Eingemachte zu gehen, Zweikämpfe zu führen und Zweikämpfe auszuhalten, Härte auszuhalten und uns am Limit zu bewegen. So, wie wir es am Dienstag in Leverkusen gemacht haben", sagt Hoeneß, der diesbezüglich allerdings großes Vertrauen hat. "Wir sind sehr, sehr gut beraten, das Spiel zu 100 Prozent ernst zu nehmen. Aber die Mannschaft hat immer bewiesen, dass sie niemanden wirklich unterschätzt." Seine Rede ans Team habe dennoch nichts an Klarheit vermissen lassen. "Gerade nach der einen oder anderen Lobeshymne vom Leverkusenspiel war es schon wichtig, diese Botschaft in die Köpfe zu bringen. Ich hoffe, dass mir das gelungen ist."