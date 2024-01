Hoeneß wählt den "logischen" Karazor-Ersatz

Der Jahresauftakt ist dem VfB Stuttgart misslungen, die Personallage ist angespannt und mit RB Leipzig steht ein Angstgegner vor der Tür. Am System will VfB-Coach Sebastian Hoeneß aber nichts ändern.

VfB-Coach Sebastian Hoeneß wird gegen Leipzig Enzo Millot nach hinten an die Seite von Angelo Stiller stellen. IMAGO/Sportfoto Rudel

Elf Anläufe hat der VfB Stuttgart gegen RB Leipzig bereits unternommen, ein Dreier sprang dabei noch nicht heraus (0/2/9). Und an das letzte Aufeinandertreffen haben die Schwaben keine guten Erinnerungen: Mit dem 1:5 in Leipzig bezogen sie die bisher höchste Niederlage in dieser Saison. Und dies, nachdem sie zur Pause noch mit 1:0 geführt hatten.

"Wir haben das abgehakt", sagte Hoeneß am Donnerstag auf der Pressekonferenz zum Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen RB. "Das ist zu weit weg", führte der VfB-Coach weiter aus, der lieber "über die letzten Spiele der Leipziger" sprechen wollte. Und der dabei eine "Topmannschaft" gesehen hat: "Sie bringen eine brutale Wucht und Power auf den Platz, sind schnell und beweglich", so Hoeneß. Mit den eigenen Fans im Rücken "trauen wir uns aber zu, sie zu ärgern." Voraussetzung wäre allerdings nicht nur eine Hälfte auf Augenhöhe wie im Hinspiel, sondern zwei: "Wenn wir das schaffen, können wir was Zählbares mitnehmen."

Hoeneß: "Wir wollen uns treu bleiben"

An der grundsätzlichen Ausrichtung will Hoeneß trotz des Fehlstarts mit zwei Niederlagen im neuen Jahr und den Personalengpässen nichts ändern: "Ich glaube nicht, dass wir anfangen werden, uns komplett hinten reinzustellen", stellte der 41-Jährige klar: "Wir wollen uns treu bleiben."

Treu bleibt Hoeneß damit auch seinem System, gegen Leipzig wird er also am gewohnten 4-2-3-1 festhalten. Deshalb wird er den gelbgesperrten Atakan Karazor durch Enzo Millot ersetzen. Der Franzose wird nach hinten an die Seite von Angelo Stiller gezogen. "Enzo wird einen Tick defensiver spielen", sagt Hoeneß, "das ist die logische Konsequenz." Auch, "weil wir es schon zweimal gemacht haben, dass Enzo dann einen Tick tiefer spielt."

Trotz der brisanten Konstellation - Stuttgart ist vor der Partie Dritter, Leipzig Vierter - blendet Hoeneß die aktuelle Tabellensituation aus. "Um ehrlich zu sein, interessiert mich das momentan überhaupt nicht", sagte er. Das Ziel für Samstag sei vielmehr, "dass wir im besten Fall nach dieser Partie vor ihnen bleiben", sagte Hoeneß. Erst so ab Mitte März würde sich ein Blick auf das Tableau lohnen: "Wenn wir dann immer noch in der Position sind, uns für einen möglichen dritten Wettbewerb zu qualifizieren, dann werden wir angreifen", kündigte Hoeneß an.