Hoeneß vor Bayern: "Es wird wichtig sein, auch zuzustechen"

Mit großem Respekt, aber auch großen Hoffnungen reist die TSG Hoffenheim zum Rekordmeister nach München.

Er will mit der TSG in München überraschen: Coach Sebastian Hoeneß. imago images

Sebastian Hoeneß haben die letzten Auftritte der Bayern beeindruckt. "Sie haben auch in Lissabon (4:0, d.Red.) eindrucksvoll gezeigt, wie gut sie aktuell drauf sind. Sie sind ins Laufen gekommen, unser Respekt ist groß", sagt der TSG-Trainer, "das ändert nichts an der Tatsache, dass wir es trotzdem versuchen. Wir haben alle Bock darauf, sie zu ärgern und sie vor Probleme zu stellen."

Wie das Spiel in Lissabon habe auch das jüngst gegen Eintracht Frankfurt verlorene Heimspiel der Münchner "gezeigt, dass es hier und da auch mal für den Gegner eine Chance gibt. Nach Standards oder Umschaltsituationen", so Hoeneß, "es wird einfach wichtig sein, dann auch zuzustechen. Extrem effizient und kaltschnäuzig zu sein, voll fokussiert."

"Du musst für diese Situationen leben"

Diese Gelegenheiten hatten sich die Hoffenheimer auch beim ersten Auftritt in München unter Hoeneß erspielt, aber eben liegengelassen. Vor allem Ihlas Bebou hatte im letztlich 1:4 verlorenen Spiel zwei Großchancen, um die TSG in Führung zu schießen, scheiterte aber erst freistehend an Manuel Neuer und verpasste es später, den Ball aus kurzer Distanz, einfach einzuköpfen.

"Es gibt Momente in diesen Spielen, da müssen wir hellwach und gierig sein. Die hatten wir beim letzten Mal auch, haben sie aber ein wenig verpasst. Wir waren relativ lange gut im Spiel, es aber versäumt, in Führung zu gehen", erinnert Hoeneß und mahnt: "Wenn du bei den Bayern etwas holen willst, musst du genau für diese Situationen leben."

Und mental gut vorbereitet sein, auf die Druck-Wellen, die in München zwangsläufig auf einen zurollen.

"Das ist eine große Aufgabe, wir rechnen uns schon etwas aus, nur dafür brauchen wir 90, 95 Minuten höchste Konzentration, volle Fokussierung und totale Überzeugung", erklärt Hoeneß, "da geht es um Leidensfähigkeit. Natürlich wird man Druckphasen überstehen müssen, das muss man mental einplanen und sich davon nicht umwerfen lassen, sondern dabei bleiben, was wir uns vornehmen."

Womöglich stehen die Vorzeichen gar nicht so ungünstig. Schließlich wurde den Bayern in Lissabon länger alles abverlangt, als ihnen lieb war. Zudem muss der Rekordmeister nun auch schon in der Spielvorbereitung wie auch im Spiel auf das wirkungsvolle Coaching ihres Trainers Julian Nagelsmann verzichten, der positiv auf Corona getestet wurde und sich in häuslicher Isolation befindet. "Ich wünsche Julian gute Besserung", sagt Hoeneß, "ich glaube schon, dass es besser ist, wenn der Cheftrainer an der Linie steht und in der direkten Vorbereitung dabei ist. Und trotzdem hat ja auch das Spiel in Lissabon gezeigt, dass es geht."