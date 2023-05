Hoeneß verteidigt seinen Matchplan

Ein Sieg wäre Pflicht gewesen, um sicher die Liga zu halten. Jetzt stehen die Stuttgarter nach dem 1:1 gegen Hoffenheim vor der Relegation. Sebastian Hoeneß verteidigt die lange etwas zu verhalten wirkende Spielweise seines Teams.

Der Gegner wird erst heute Nachmittag ermittelt. Entweder müssen die Schwaben gegen den Hamburger SV oder gegen den 1. FC Heidenheim um den Verbleib in der Bundesliga antreten. Überstunden, die man mehr als gerne vermieden hätte. "Wir hatten drei Optionen", sagt Hoeneß. "Am Ende wurde es die Relegation." Was mit dem Blick zurück nicht als Katastrophe angesehen werden sollte. Eine Vielzahl von Leuten im und rund um den Klub hätte diese Entwicklung noch als Wunschlösung gesehen, "als ich beim VfB angefangen habe. Wir haben immer noch die Chance, den Klassenerhalt zu schaffen, der lange Zeit ziemlich weit weg war".

"Keine Weltuntergangsstimmung" in der Kabine

Für den der Cheftrainer seine Mannschaft trotz der aktuellen Ernüchterung durchaus gewappnet sieht. In der Kabine habe "keine Weltuntergangsstimmung" geherrscht. "Auch wenn Enttäuschung erst einmal direkt nach dem Spiel angebracht und menschlich ist. Das gehört dazu." Man werde die anstehende Doppelchance nutzen und "voller Optimismus angehen". Egal gegen wen.

Wie und mit welcher Herangehensweise, werde man noch sehen. Gegen Hoffenheim hatte man das Gefühl, dass die Stuttgarter die Handbremse nicht ganz lösen konnten. Die Spanne zwischen Mut und Risiko erschien im Nachhinein etwas zu groß.

Hoeneß spricht rückblickend von richtiger Herangehensweise

Dennoch verteidigt Hoeneß seinen Matchplan. "Wenn wir eine unserer Chancen in der 1. Hälfte nutzen, reden wir von einem guten Matchplan", sagt der 41-Jährige. "Es wäre nicht richtig gewesen, völlig wild drauflos zu rennen. Dafür können die Hoffenheimer viel zu gut Fußball spielen. Ich glaube die Herangehensweise war richtig. Was gefehlt hat, war eher das Quäntchen Glück im Strafraum, mehr Präzision, etwas mehr Überzeugung." Und eine mögliche Führung. "Das wäre für den weiteren Verlauf des Spiels enorm wichtig gewesen. Am Ende habe ich eine Mannschaft gesehen, die ein gutes Spiel gemacht hat. Nur das Ergebnis passt nicht."

Vor dem Relegationsheimspiel am kommenden Donnerstag, plagen Hoeneß zwei Personalfragen: Fabian Bredlow und Dan-Axel Zagadou sind fraglich. Am heutigen Sonntag fehlte der Keeper im Spielersatztraining. Beim Warmmachen vor dem Anpfiff gegen Hoffenheim hatte sich der 28-Jährige nach eigenen Angaben verletzt. Bei einer Abwehrbewegung "ging das Knie irgendwie nach innen", erklärt Bredlow vor laufenden Kameras, der dabei ein unangenehmes Gefühl verspürte. "Es ist etwas hin- und hergesprungen, was es nicht tun sollte."

Klingt nach etwas mehr als nur einer Kleinigkeit. Ob man sich um seinen Einsatz sorgen müsste, könne er "nicht sagen. Im Spiel ging es. Mal sehen, wie es sich die nächsten Tage entwickelt".

Optimismus bei Zagadou

Dagegen sieht es bei Zagadou gut aus, der nach seiner Schwellung samt Schmerzen im Fuß heute mit Athletiktrainer Martin Franz am Rande des Trainings eine Laufeinheit absolvierte. "Er hat einen großen Sprung gemacht von Freitag auf Samstag", erzählt Hoeneß. "Deswegen ist die Hoffnung ein gutes Stück gewachsen. Trotzdem muss man von Tag zu Tag schauen. Aber wenn es so weiterheilt, wie die letzten zwei Tage, bin ich optimistisch."