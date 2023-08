Hoeneß verrät, wie der Kane-Deal um 2.50 Uhr fast noch geplatzt wäre

Die Verhandlungen zwischen dem FC Bayern und Tottenham Hotspur zogen sich bekanntlich wochenlang. Eine Nachtsitzung brachte beim Kane-Deal den Durchbruch. Uli Hoeneß verriet nun interessante Details aus der letzten Nacht.

Tottenham-Boss Daniel Levy gilt in der Branche als gewiefter und harter Verhandlungspartner. Das bekamen die Verantwortlichen des FC Bayern zuletzt hautnah mit, als sie Harry Kane von den Spurs loseisten.

Uli Hoeneß lässt nun durchblicken, dass ihm das Verhalten von Levy gar nicht geschmeckt hat. "Ich fand es nicht gut, dass Levy in den Urlaub nach Miami geflogen ist, als der wichtigste Spieler seines Klubs, der Kapitän der englischen Nationalelf, den Verein verlassen wollte. Dadurch haben sich die Gespräche nochmals verkompliziert", erzählte Hoeneß jetzt in einem Interview mit "Welt am Sonntag".

Durch die Zeitverschiebung zwang Levy die Bayern dazu, die millionenschweren Verhandlungen teilweise mitten in der Nacht zu führen - so auch in den entscheidenden Stunden. "Als der Transfer in der letzten Nacht zu scheitern schien, habe ich mir gedacht: Eigentlich sollten Vereinbarungen per Handschlag noch etwas gelten", sagte der Ehrenpräsident der Bayern.

"Um 2:50 Uhr ist die mündliche Einigung in Zweifel gezogen worden"

Die Spurs und Levy hätten dabei einen "alten Trick" angewendet. "Wenn alles klar ist - noch einen draufsetzen. Um Mitternacht hatten wir eine mündliche Einigung, um 2:50 Uhr ist die aber wieder in Zweifel gezogen worden. Es ging in jener Nacht noch einmal um einen größeren Betrag", berichtete Hoeneß. Dreesen habe dann aber gesagt: "Keinen Penny mehr!".

Vorstandschef Jan-Christian Dreesen hatte nach dem Deal in einem Statement schon eingeräumt: "Wir haben uns nach der Decke gestreckt." Sechs Stunden habe der Poker am letzten Tag gedauert, bis Levy akzeptiert habe, "dass wir in der Hinsicht stur bleiben, und der Flieger, der schon seit dem Morgen in Stansted für Harry bereitstand, endgültig abheben konnte", sagte Hoeneß weiter.

Am 11. August hatte sich der geplante Flug Kanes am Vormittag von London nach München um mehrere Stunden verzögert, ehe der Privatflieger am frühen Abend dann doch abhob. Am 12. August verkündete der FC Bayern dann den Transfer.

Auch Kane setzte eine Deadline

Druck hatte es zuvor auch noch vonseiten des Spielers gegeben. Kane, dessen Vertrag bei den Spurs nur noch bis 2024 lief, hatte sich schon längst mit den Bayern geeinigt und für sich eine Deadline gesetzt. "Harry hat an dem Vormittag gesagt: Wenn wir bis zum Abend keine Lösung haben, spiele ich am Sonntag für Tottenham. Und dann ist es vorbei, dann werde ich keinen neuen Vertrag bei Tottenham unterschreiben und nächstes Jahr ablösefrei gehen."

Dreesen hatte bei der Vorstellung von Kane schon Einblicke in den schwierigen Transferpoker Levy gegeben. "Wir haben nie an Harry gezweifelt, er ist immer zu seinem Wort gestanden. Aber es gab zwischendurch schon Momente, in denen man sich gefragt hat, ob es weitergeht."

Am Ende hat der FC Bayern für den 30-Jährigen Stürmer die Rekordablöse von 100 Millionen Euro nach London überweisen müssen. Das wollte Hoeneß allerdings nicht bestätigen. "Die wirkliche Cash-Summe, die wir jetzt garantiert zu zahlen haben, liegt unter hundert Millionen. Aber wenn wir zum Beispiel deutscher Meister werden oder die Champions League gewinnen, kann sie noch steigen." Allerdings hatte Dreesen selbst mehrfach von "hundert Millionen" gesprochen.