Hoeneß verrät: "Andrej war vor dem Bayern-Spiel relativ krank"

Wie im vorletzten Wettbewerb zieht Hoffenheim erneut ins Achtelfinale ein. Beim 5:1 gegen Kiel bleibt Andrej Kramaric (30) erneut ohne Treffer.

Letztlich blieb die Szene bedeutungslos, bemerkenswert ist sie dennoch. Nach einer Stunde Spielzeit strebte Andrej Kramaric nach einem tollen Schnittstellenpass von Georginio Rutter alleine auf Kiels Schlussmann Ioannis Gelios zu. Es gab Zeiten, da konnten sich die TSG-Fans in vergleichbaren Situationen auf ein sicheres Tor freuen. Doch auch diesmal wirkte der Rekordschütze der Kraichgauer fahrig und verzog den Ball deutlich. Es will nicht wie gewohnt klappen beim Abschluss in dieser Spielzeit. Die für den 30-Jährigen so verheißungsvoll begonnen hatte, wie seine Rekordsaison (20 Treffer) geendet hatte.

Gleich in der ersten Pokal steuerte Kramaric beim 3:2 bei Viktoria Köln zwei Tore bei. Um in der Liga mit vier Assists in den ersten beiden Partien nachzulegen. Getroffen hat er aber erst am sechsten Spieltag wieder, beim 3:1 gegen Wolfsburg. Was nicht an fehlenden Gelegenheiten lag. Doch dem Kroaten ist die einst selbstverständliche Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor aktuell abhanden gekommen. Zwar prägt er weiter die Hoffenheimer Offensive und hat bereits sechs Treffer direkt vorbereitet und weitere eingeleitet. So zuletzt auch beim 5:0 gegen Köln. Da war Kramariv Dreh- und Angelpunkt, legte zwei Treffer auf, blieb aber erneut ohne eigenes Tor. Danach in München (0:4, kicker-Note 5) war er gar nicht zu sehen. Nach dem Pokalspiel am Dienstag lieferte Trainer Sebastian Hoeneß eine Erklärung.

Es war kein Corona, sonst hätte er nicht gespielt, aber er war erkältet. Hoeneß über Kramaric

"Bei Andrej muss man wissen, dass er vor dem Bayern-Spiel relativ krank war", verriet Hoeneß, "das war nicht bekannt, es war kein Corona, sonst hätte er nicht gespielt, aber er war erkältet. Der Infekt scheint etwas gezogen zu haben. Gegen die Bayern war es spürbar, diesmal hatte er Aktionen, natürlich kennen wir ihn kaltschnäuziger." In der Tat. Doch einen Spieler dieser Qualität und Quote lässt man so schnell nicht draußen. "Er ist einer, der immer durchbeißt und immer spielen möchte", so Hoeneß, "das muss man ihm schon zugestehen, dass so ein Infekt etwas mit einem Spieler macht. Jetzt hoffen wir, dass am Freitag der Knoten platzt, was eigene Torchancen angeht." Da steht bereits das nächste Heimspiel gegen Hertha BSC an (im Übrigen das letzte ohne Vollauslastung, anschließend greift auch im Kraichgau das 2G-Modell). "Ich bin ich recht entspannt", versichert Hoeneß, "immer, wenn über Andrej diskutiert wird, glänzt er auf einmal mit Scorern."

Diesmal sprangen andere Stürmer in die Bresche. Vor allem der junge Georginio Rutter war ein Aktivposten - ebenfalls ohne eigenen Treffer. Doch der Franzose sorgte mit beherzten Aktionen für Gefahr und half entscheidend mit, die Kieler zu gleich zwei Eigentoren zu zwingen. Zudem war da ja auch noch der eingangs beschriebene Traumpass auf Kramaric. "Er hat eine gute Kombination aus körperlicher Präsenz und trotzdem auch technische Fähigkeiten, eine Spielfortsetzung zu finden", lobte Hoeneß, "ein fleißiger, lernwilliger Junge, der viel lacht. Er macht Spaß."

Hoeneß über Dabbur: "Dass er noch das 4:1 macht, hat mich gefreut"

Sturmkollege Munas Dabbur dagegen hatte zwar getroffen, zuvor aber mehrere, teils deutlich größere Gelegenheiten liegengelassen. "Dass er noch das 4:1 macht, hat mich gefreut", versicherte Hoeneß, "es ist für Stürmer immer wichtig, Tore zu machen, vor allem wenn man davor drei wirklich sehr klare Chancen nicht nutzt."

Mit dem am Ende klaren 5:1-Erfolg zog die TSG wie im vorletzten Wettbewerb erneut ins Achtelfinale ein, damals war beim FC Bayern (3:4) Endstation, seinerzeit hatte Dabbur seine ersten beiden Tore für Hoffenheim erzielt. Nun wollen die Kraichgauer endlich mal wieder ins Viertelfinale einziehen, bislang das höchste der Hoffenheimer Pokalgefühle. Sieben Mal war die TSG bislang unter den letzten acht Mannschaften vertreten, zuletzt in der Spielzeit 2014/15 (2:3 n.V. in Dortmund). "Der DFB-Pokal ist eine richtig große Chance, etwas zu reißen", hofft Kevin Vogt, der diesmal die Dreierkette organisierte, "du hast nur ein paar Spiele, und dann kannst du schon im Finale stehen." Bis Berlin ist es noch weit. Am Freitag kommt Berlin erst Mal nach Sinsheim.