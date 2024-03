Hoeneß verlängert in Stuttgart: "VfB dauerhaft oben etablieren"

Der VfB Stuttgart hat den ursprünglich bis 2025 datierten Vertrag mit Cheftrainer Sebastian Hoeneß bis 30. Juni 2027 verlängert. Dieser will die Schwaben möglichst "dauerhaft oben etablieren".

Der VfB Stuttgart und Sebastian Hoeneß wollen ihre Erfolgsgeschichte fortschreiben. Deswegen wurde der Vertrag mit dem umworbenen Cheftrainer der Schwaben vorzeitig um zwei weitere Jahre verlängert.

"Wir haben es gemeinsam geschafft, den VfB auf einen guten Weg zu führen", sagt Hoeneß: "Unser Ziel muss sein, diesen Weg nachhaltig zu beschreiten, um den VfB wieder dauerhaft in der oberen Tabellenhälfte zu etablieren."

Den Posten hatte Hoeneß im April 2023 übernommen - mit der Zielsetzung die Mannschaft in der Saison 2022/23 zum Bundesliga-Klassenverbleib zu führen und anschließend weiterzuentwickeln. Die Erwartungen der Verantwortlichen hat Hoeneß übertroffen, aktuell steuert der VfB, der sich erst in der Relegation gerettet hatte, auf die Champions League zu.

"Es hat von Anfang an Spaß gemacht, mit dieser Mannschaft und dem Trainerteam sowie dem gesamten Staff zu arbeiten und diese fantastische Unterstützung unserer Fans zu erleben. Nicht zuletzt haben mich die konstruktiven Gespräche mit Alexander Wehrle, Fabian Wohlgemuth und Christian Gentner dazu bewogen, meinen Vertrag vorzeitig zu verlängern", erklärt Hoeneß: "Der Austausch zwischen uns ist von Vertrauen und Wertschätzung geprägt. Mein Fokus ist nun mehr denn je auf die entscheidende Phase der laufenden Saison gerichtet."

Zugleich hat der VfB auch den Vertrag mit Co-Trainer David Krecidlo bis zum 30. Juni 2027 verlängert. Der 40-Jährige kam im April 2023 gemeinsam mit Hoeneß zum VfB und hatte auch zuvor schon an verschiedenen Stationen im Trainerteam mit ihm zusammengearbeitet.

Wohlgemuth lobt "klares sportliches Konzept und enormes Gespür"

"Ich kann es ohne Umschweife sagen: Die vorzeitige Verlängerung des Vertrages mit Sebastian Hoeneß ist für unsere weitere sportliche Entwicklung von derartiger Bedeutung wie aktuell keine andere Personalie im Verein", stellt VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth klar: "Dabei ist es Sebastian selbst, der sich zurücknimmt und immer den Teamgedanken in den Vordergrund stellt. Bei seinem Amtsantritt vor knapp einem Jahr waren die nähere sportliche und auch wirtschaftliche Zukunft unseres Klubs weitgehend ungeklärt. Unbeeindruckt davon hat er vom ersten Tag an mit einem klaren sportlichen Konzept und einem enormen Gespür dafür, was die Gruppe und der Einzelne benötigen, dem VfB Stuttgart eine neue sportliche Perspektive gegeben."

Sebastian hat sich zum VfB bekannt, als die sportlichen Aussichten alles andere als rosig waren. Alexander Wehrle

Speziell die Entschlossenheit von Hoeneß beim Verfolgen von Zielen habe "viele innerhalb und außerhalb des Klubs mitgerissen", wie Wohlgemuth lobt. Auch Alexander Wehrle ist beeindruckt vom Wirken des einstigen VfB-Jugendspielers. "Sebastian hat sich am Ende der vergangenen Saison zum VfB bekannt, als die sportlichen Aussichten alles andere als rosig waren", wird der Vorstandsvorsitzende zitiert: "Er hat an das Potenzial der Mannschaft und des gesamten Klubs geglaubt und die Dinge mit großem Engagement auf den richtigen Weg gebracht. Als überzeugter Teamplayer lebt er Bescheidenheit und Loyalität vor, gleichzeitig sind sein Ehrgeiz und seine Motivation, unsere Spieler und die Mannschaft ständig weiterzuentwickeln, extrem ausgeprägt."