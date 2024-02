Hoeneß verkündet zwei Ausfälle für Darmstadt

Champions-League-Aspirant VfB Stuttgart gastiert am Samstag bei Schlusslicht Darmstadt. In welcher personellen Konstellation? Da ist einiges denkbar.

Wer nach 21 Spieltagen mit sechs Punkten Sicherheitspuffer auf einem Champions-League-Rang liegt, muss sich beim Schlusslicht zumindest von außen eine Pflichtaufgabe andichten lassen. Nach außen zurück teilte VfB-Trainer Sebastian Hoeneß diese Einschätzung natürlich nicht, wenig spannend betonte er am Donnerstag obligatorisch die Stärken des Gegners und Herausforderungen des kommenden Spiels. Deutlich interessanter war da sein Personal-Update.

Der Langzeitverletzte Nikolas Nartey sei wieder in Stuttgart, so Hoeneß, jedoch könne mit dem Linksfuß erst in der kommenden Saison wieder zu rechnen sein. "Alles, was davor kommt, ist Bonus", sagte der Chefcoach. Ebenso aus den kurzfristigen Planungen ist der am Kreuzband verletzte Dan-Axel Zagadou verschwunden, der laut Hoeneß zumindest erfolgreich operiert worden ist.

Die zweite nötige Stuttgarter Operation in dieser Woche birgt Potenzial zum Ärgern: Anthony Rouault, der sich einem Eingriff am Nasenbein unterziehen musste, wäre für das Darmstadt-Spiel am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) theoretisch wieder einsatzfähig gewesen. Praktisch aber ist die Schwellung noch zu groß. Der junge Verteidiger wird am Böllenfalltor fehlen.

Das Auswärtsspiel kommt auch für Stammtorhüter Alexander Nübel zu früh, der wegen seiner Hüftprobleme schon beim 3:1-Sieg gegen Mainz von Ersatzmann Fabian Bredlow vertreten worden war. An der entsprechenden Stelle im Körper befinde sich, so Hoeneß, noch zu viel Flüssigkeit, die dort eigentlich raus soll. Bredlow hatte bei seinem ersten Saison-Einsatz eine ordentliche Vorstellung geboten (kicker-Note 3).

Guirassy und Undav über 90 Minuten wird es wohl nicht geben

Wie der Stuttgarter Angriff am Wochenende aussehen wird, können die schwäbischen Fans bisher nur erahnen. Afrika-Cup-Fahrer Silas ist wieder zurück, hat aber noch nicht trainiert. Hinter seinem Einsatz steht "ein großes Fragezeichen", erklärte Hoeneß. In welcher Konstellation Serhou Guirassy (Afrika-Cup-Fahrer, zuletzt verletzt) und Deniz Undav (muskulär angeschlagen) stürmen werden, steht auch noch in den Sternen. "Keiner, einer, beide - alles ist möglich. Außer wohl beide über 90 Minuten", so Hoeneß. Gegen Mainz war Undav nach 79 Minuten ausgewechselt, Guirassy nach 62 Minuten eingewechselt worden.

Der Gegner mag in der Tabelle noch so tief unten drin stehen, in die Aufstellung lässt sich freilich trotzdem kaum ein Trainer blicken. Sebastian Hoeneß gab nicht mal dem gegen Mainz starken Doppel-Vorbereiter Pascal Stenzel (kicker-Note 2) auf der rechten Abwehrseite eine Startelf-Garantie. Weil für den 41-Jährigen, wie er mit Verweis auf die Taktik einräumte, die Woche vor einem Spiel dafür gar nicht immer so ausschlaggebend ist.