Hoeneß über Vagnoman: "Ein absoluter Vollprofi"

Der Anlauf war lang und mühsam. Jetzt scheint Josha Vagnoman unter Trainer Sebastian Hoeneß beim VfB Stuttgart endlich angekommen zu sein.

Die Ablöse war mit rund vier Millionen Euro im Gesamtpaket hoch, die Vorschusslorbeeren waren groß, die Erwartungen deswegen nicht kleiner und die ersten Monate mit Rückschlägen gepflastert. Vagnoman musste sich mit diversen verletzungsbedingten Rückschlägen, einem Platzverweis, durchwachsenen Leistungen, der Konkurrenz und drei verschiedenen Trainern herumschlagen, bis er jetzt unter Hoeneß zur erhofften Verstärkung werden konnte. In den jüngsten beiden Bundesligapartien erspielte sich der 22-Jährige mit zwei Treffern und einem Assist drei Scorerpunkte und hat seinen vierten Trainer beim VfB erst einmal für sich eingenommen.

"Josha hat einen wirklich guten Eindruck gemacht in den Spielen, in denen ich ihn jetzt trainieren durfte", erklärt Hoeneß. "Er hat sich sowohl nach vorne über die Scorerpunkte als auch in der Defensive auszeichnen können." Der 40-Jährige ist zufrieden mit dem früheren Hamburger, den er als Wingback auf dem Flügel rechts vor einer Dreierabwehr oder in einer Viererkette als normalen Rechtsverteidiger eingesetzt hat. "Josha hat ein gutes Paket anzubieten. Er ist flexibel einsetzbar und hat Stärken nach vorne mit seiner Athletik und Größe. Auch im Kopfballspiel, vorne war er ein Zielspieler. In der Defensive hat er sehr diszipliniert und fleißig agiert. Er ist zweikampfstark und verfügt über eine athletische Komponente."

Was will man mehr, würde man als Außenstehender jetzt fragen. Hoeneß weiß es, auch wenn er es nicht im Detail verrät. "Josha ist ein junger Bursche, bei dem es auch noch Themen gibt, über die wir sprechen, an denen wir arbeiten müssen, damit er sich weiterentwickelt", erklärt der 40-Jährige, der dem 22-Jährigen, der von der U 17 bis zur U 21 alle DFB-U-Auswahlmannschaften durchlaufen hat. Mit der U 21 wurde er 2021 sogar Europameister, bevor er vor kurzem unter Bundestrainer Hansi Flick sein Debüt in der A-Nationalmannschaft feiern durfte.

Vagnoman überzeugt Hoeneß auch neben dem Platz

Auch beim VfB scheint Vagnoman auf dem richtigen Weg zu sein. "Die Richtung stimmt", so Stuttgarts Cheftrainer, der seinen Flügelmann als "eher ruhigeren Typ" beschreibt. Als "absoluten Vollprofi. Er ist sehr, sehr gewissenhaft, wenn es darum geht, sich nachzubereiten. Zum Beispiel was die Ernährung angeht. Da ist er schon wirklich reif. Das gefällt mir gut.

Josha hat für sich einen guten Weg gefunden, auch neben dem Platz Dinge zu tun, um sicherzustellen, zu performen. Das spricht für ihn und ist die Basis, sich zu entwickeln“. Der jüngste Formanstieg könne und dürfe nur der Anfang sein.