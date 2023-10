Hoeneß über Transfers: "Tuchel kriegt alles, was notwendig ist"

Der FC Bayern präsentiert sich vor der nächsten englischen Woche in Topform. Nach dem 8:0 gegen Darmstadt meldete sich auch Ehrenpräsident Uli Hoeneß zu Wort - und stellte Trainer Thomas Tuchel Wintertransfers in Aussicht.

Am Montag hatte der FC Bayern zu einer Wohltätigkeitsveranstaltung, einer Sondervorstellung des Circus Roncalli für Kinder aus Pflegefamilien, sozialen Einrichtungen oder mit Fluchterfahrung, geladen. Zu den Gästen zählte darüber hinaus die gesamte Profimannschaft mit ihren Familien sowie das Präsidium um Herbert Hainer und Ehrenpräsident Uli Hoeneß. Letzterer äußerte sich am Rande auch ausführlich zur aktuellen sportlichen Situation beim Rekordmeister.

Hoeneß fiebert nach fünf Pflichtspielsiegen am Stück bereits dem Schlagerspiel in Dortmund am nächsten Samstag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) entgegen. "Es ist schade, dass Joshua Kimmich gesperrt sein wird", sagte er. "Dennoch: Die Mannschaft hat in der zweiten Halbzeit überragend gespielt. Es hat richtig Spaß gemacht zuzuschauen. So stelle ich mir den FC Bayern immer vor."

Eine ähnliche Leistung wie in der zweiten Hälfte gegen Darmstadt wünscht sich Hoeneß auch gegen den BVB. "Ich hoffe, dass wir die Dortmunder am Samstag auch entsprechend unter Druck setzen können", so der 71-Jährige. Als größten Konkurrenten im Kampf um die deutsche Meisterschaft sieht der Weltmeister von 1974 allerdings Bayer 04 Leverkusen: "Ich halte sie im Moment für unseren schwierigsten Gegner. Sie machen einen super Job und die Mannschaft spielt einen tollen Fußball."

"Wenn gute Argumente dafür auf uns zukommen ..."

Um den Druck auf den aktuellen Bundesliga-Spitzenreiter - aktuell hat Bayern zwei Punkte Rückstand auf die Werkself - hochhalten zu können, ist es auch im Bereich des Möglichen, dass der Rekordmeister im Winter noch einmal auf dem Transfermarkt tätig wird. Im Sommer hatte Thomas Tuchel seine Wünsche nicht alle erfüllt bekommen.

Nun macht Hoeneß deutlich: "Wenn gute Argumente dafür auf uns zukommen, sind wir grundsätzlich nicht dagegen. Vor allem, wenn wir weiterhin in drei Wettbewerben stehen, muss man analysieren, was benötigt wird." Der Satz, der Musik in Tuchels Ohren sein dürfte, folgte abschließend. "Unser Trainer kriegt alles, was notwendig ist", so Hoeneß.