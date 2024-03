Hoeneß über Trainersuche: "Ich verstehe die Hektik nicht"

Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß ist bekannt für klare Worte. So war es auch am Dienstag in der Allianz Arena, als das aktuelle Aufsichtsratsmitglied sich zu mehreren Themen äußerte - wie etwa Max Eberl, einen Umbruch in der Mannschaft, das Champions-League-Los Arsenal und die aktuelle Trainersuche.

Sprach im Rahmen einer Zeremonie anlässlich des 80. Geburtstags von Sepp Maier über einige Bayern-Themen: FCB-Ehrenpräsident Uli Hoeneß. Getty Images