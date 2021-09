Hoeneß über Kramaric-Flaute: "Mache mir keine Sorgen"

Andrej Kramaric? Ist in den Augen von Sebastian Hoeneß ein Musterprofi. Das hat der Topstürmer der TSG Hoffenheim, gerüchteweise umworben vom FC Valencia, auch diese Woche wieder unter Beweis gestellt.

In Sachen Fleiß sei der Kroate "einmalig", weiß der Trainer zu berichten vor dem Kräftemessen mit dem VfL Wolfsburg an diesem Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker). "Grundsätzlich macht er mehr als andere. Das war auch diese Woche wieder so", lobt Hoeneß, berichtet von Extraschichten und Bitten an die Trainer, ihm Flanken reinzuhauen.

Kramaric hat gute Gründe dafür: Denn obgleich er auch in dieser Saison in der Regel zu den Besten der TSG gehört und schon vier Vorlagen auf dem Konto hat, wartet er noch auf seinen ersten Bundesligatreffer in 2021/22. Konkret seit 451 Minuten, nur dreimal hatte Kramaric längere Durststrecken in Hoffenheim: zwischen April und September 2016 (585 Minuten), zwischen Oktober 2016 und Januar 2017 (594) und zwischen August 2017 und Februar 2018 (1055).

Dennoch: Der Rekordtorjäger ist bei Hoeneß, der fürs Wochenende doch noch um die zuletzt fehlenden Sebastian Rudy und Munas Dabbur sowie Angelo Stiller (krank - kein COVID-19) bangt, selbstredend gesetzt. "Sobald wir uns stabilisieren wie in Bielefeld und auch dominieren über weite Strecken, wird Andrej auch wieder Tore machen. Da mache ich mir keine Sorgen", gibt sich der Coach entspannt, weiß aber um die gute Defensivarbeit der Niedersachsen: "Wir können nicht von einer Vielzahl an Torchancen ausgehen, deswegen wird es um Effizienz gehen." Nicht gerade die Paradedisziplin der Kraichgauer in den vergangenen Jahren.

Gerüchte um Valencia - Kramaric-Verlängerung unwahrscheinlich

Und dennoch hat es Kramaric mittlerweile auf satte 82 Ligatore gebracht für den Tabellenzehnten. Was angesichts seines 2022 auslaufenden Vertrags Interessenten auf den Plan treten lässt. Neuestes Gerücht: Der FC Valencia wolle den 30-Jährigen nächsten Sommer ablösefrei verpflichten. Was aber ist dran? Miguel Angel Corona, der technische Direktor des spanischen Erstligisten, möchte gegenüber dem kicker keine Stellung beziehen.

Dass Kramaric seinen auslaufenden Kontrakt bei der TSG doch noch verlängert, scheint unwahrscheinlich. Schon im Juni versuchten die Kraichgauer vergeblich, ihm eine Fortsetzung des Arbeitsvertrags über 2022 hinaus schmackhaft zu machen. Auch wenn Valencia derzeit oben mitmischt in La Liga, hat der einstige Champions-League-Finalgegner des FC Bayern sportlich nicht die besten Perspektiven zu bieten. Der frühere Vorzeigeklub leidet unter einer Schuldenlast und einem angespannten Verhältnis mit Haupteigner Peter Lim, einem Geschäftsmann aus Singapur. Man könnte fast behaupten, dass sich Kramaric fast nur in Sachen Wetter verbessern würde mit einem Transfer an die Turia-Mündung.