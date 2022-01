Hoeneß über Kramaric: "Es wird da noch ein bisschen verhandelt"

Im Sog der jüngsten Welle an Vertragsverlängerungen in Hoffenheim soll nun auch Andrej Kramaric (30) nachziehen.

Das jüngste Duell mit dem SC Freiburg ist allen in Hoffenheim noch in lebhafter Erinnerung. Vor knapp sechs Wochen hatten die Kraichgauer im Breisgau triumphiert und mit einem Last-Minute-Treffer von Chris Richards einen 2:1-Auswärtssieg eingefahren. Ein Happy End in einem engen Spiel, das auch andersrum hätte laufen können, hätte Ex-Freiburger Oliver Baumann nicht einen Strafstoß des Ex-Hoffenheimers Vincenzo Grifo pariert.

"Das wird auch am Mittwoch wieder eng, ein Spiel auf Augenhöhe, wir sind Tabellennachbarn", ahnt TSG-Coach Sebastian Hoeneß, der die Freiburger nach dem jüngsten 1:5 in Dortmund erst recht gallig erwartet: "Wer Christian Streich verfolgt hat, weiß, dass er so ein Spiel wie in Dortmund sicher nicht akzeptieren wird. Deswegen müssen wir vorbereitet sein auf sehr aggressive Freiburger, die eher die Flucht nach vorne suchen werden."

Adamyan und Asllani fraglich, Grillitsch zurück

Allerdings kann der 39-Jährige auf eine stattliche Heimbilanz bauen, Hoffenheim hat inklusive des 5:1-Sieges im Pokal gegen Kiel von zehn Heimpflichtspielen sieben gewonnen und nur eines verloren (0:2 gegen Mainz). "Wir haben gerade zu Hause schon etwas vorzuweisen. Dieses Bewusstsein haben wir, wohlwissend, dass es erneut nötig sein wird wirklich alles abzurufen. Das wird ein schöner Pokalfight", so Hoeneß, "ein Alles-oder-nichts-Spiel, dafür werde ich auch das Bewusstsein noch mal schärfen. Sie oder wir. Es geht darum, sich durchzusetzen an diesem einen Tag. Das wird sich bemerkbar machen, da bin ich mir sicher."

Neben den ohnehin fehlenden Ermin Bicakcic (Reha nach Kreuzbandriss), Marco John (COVID-19), Diadie Samassekou (Afrikacup) sowie den am Oberschenkel verletzten Robert Skov und Pavel Kaderabek sind auch die Einsätze von Sargis Adamyan (Nackenverspannung) und Fisnik Asllani (umgeknickt) noch fraglich. Dagegen ist Florian Grillitsch nach seiner Corona-Infektion wieder zur Mannschaft zurückgekehrt. "Flo ist wieder bei uns, da muss man jetzt mal sehen, wie er beieinander ist und ob es tatsächlich schon reicht", erklärte Hoeneß.

Hoeneß optimistisch bei Kramaric

Sehr erfreut registriert der Cheftrainer die jüngste Welle an Vertragsverlängerungen (Baumann, Bebou, Vogt, Rutter). "Das sind super Nachrichten, die auch zeigen, dass die Jungs richtig Bock haben, den Weg mitzugehen", findet Hoeneß, "es ist auch eine Bestätigung für unsere Arbeit hier von allen, die dazugehören."

Wird nun im Sog dieser Entwicklung nun alsbald auch Andrej Kramaric nachziehen? Hoeneß geht auch das optimistisch an. "Jetzt schauen wir mal, mein Bauchgefühl ist irrelevant. Ich habe großes Vertrauen zu Alexander Rosen", versichert Hoeneß, " es ist legitim, dass sich Andrej Gedanken macht, wir sind inmitten einer Pandemie, das sind alles Faktoren, die da reinfließen. Es muss einfach eine wohlüberlegte Entscheidung für alle Beteiligten sein. Deswegen wird da noch ein bisschen verhandelt, aber bisher ist es ja immer in die Richtung gefallen, die wir wollen."