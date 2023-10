Hoeneß über "gutes Zeichen" von Neuer - Sonderlob für Ulreich

Manuel Neuer steht wieder im Tor des FC Bayern München. Darüber äußerte sich Ehrenpräsident Uli Hoeneß am Montag wohlwollend - und lobte Vertreter Sven Ulreich überschwänglich.

Bei seinem Comeback nach 331 Tagen hielt Manuel Neuer beim 8:0-Kantersieg über Darmstadt 98 direkt seinen Kasten sauber. Freude und Erleichterung waren dem deutschen Nationalkeeper deutlich anzusehen.

Ehrenpräsident Uli Hoeneß, der sich am Montag am Rande einer Wohltätigkeitsveranstaltung im Circus Roncalli zu Wort meldete, war vor einem Statement zur Neuer-Rückkehr ein Sonderlob wichtig. "In diesem Zusammenhang müssen wir uns ganz herzlich bei Sven Ulreich bedanken, der die Zeit, in der Manuel nicht da war, hervorragend überbrückt hat", so der 71-Jährige. "Wir alle sind ihm extrem dankbar, wie er das gemacht hat und sich auch jetzt ohne Murren wieder auf die Bank gesetzt hat, obwohl er zuletzt überragend gehalten hat."

Ulreich kam in dieser Saison achtmal in der Bundesliga (drei weiße Westen, kicker-Notenschnitt 3,13) sowie dreimal in der Champions League (Notenschnitt 2,5) zum Einsatz. Nun rückt der 35-Jährige wieder ins zweite Glied. "Für Manuel, den wir in dieser schwierigen Zeit immer unterstützt haben, freuen wir uns extrem", gestand Hoeneß und fügte an: "Dass auch er sich so emotional zeigt und darüber freut, ist ein gutes Zeichen."

EM-Torhüter Neuer? "Manuel hat im Moment andere Sorgen"

Neuer vertröstete sogar Darmstadt-Schlussmann Marcel Schuhen, als dieser nach dem Trikottausch am Samstag gefragt hatte. "Beim Comeback - da will ich es schon ganz gerne selber behalten", erklärte Neuer. Nach dem erfolgreichen Comeback wird Bayerns Stammkeeper auch die Heim-EM im nächsten Sommer im Hinterkopf haben.

In Bezug auf dieses Thema hatte Neuer aber schon am Wochenende erklärt, dass er aktuell Marc-André ter Stegen als Nummer eins anerkenne. Auch Hoeneß sieht keine Not für Diskussionen: "Manuel hat im Moment andere Sorgen. Er ist froh, dass er wieder zurück ist, da macht es keinen Sinn, jetzt ein Theater zu entwickeln, wer bei der Europameisterschaft hält oder nicht. Wir sind glücklich, dass er zurück ist. Er selbst ist froh, wieder dabei zu sein und wir haben viele wichtige Spiele in den nächsten Monaten. Da ist die EM noch zu weit weg."