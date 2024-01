Hoeneß über die VfB-Talente: "Die Chancen sind groß wie nie"

Ohne vier Nationalspieler, die ihre Nationen beim Afrika-Cup und den Asienspielen vertreten, startet Stuttgart in die Restsaison. Trainer Sebastian Hoeneß stellt den aktuell bei den Profis trainierenden VfB-Talenten Kaderplätze in Aussicht. "Die Chancen sind so groß wie nie."

Serhou Guirassy und Silas sind mit den Auswahlmannschaften Guineas beziehungsweise des Kongos beim afrikanischen Kontinentalvergleich. Hiroki Ito und Woo-Yeong Jeong sind mit Japan und Südkorea beim asiatischen Großturnier vertreten. Vier normalerweise fix vergebene Kaderplätze bei den Stuttgarter Pflichtspielen sind frei. Vier, die schon bei der Auswärtspartie am Sonntag bei Borussia Mönchengladbach neu vergeben werden. Um die sich seit Beginn der Vorbereitung auf den Wiederauftakt der Bundesliga auch eine Reihe von Talenten aus dem eigenen Nachwuchs bewerben.

Neben Dennis Seimen (Tor) und Luca Raimund (Mittelfeld), die fest zum Bundesligakader gehören, übten seit dem Auftakt am 2. Januar auch die U-21-Spieler Dominik Draband und Finn Böhmker (beide Tor), Anrie Chase, Moussa Cissé (beide Abwehr), Raul Paula, Samuele di Benedetto und Laurin Ulrich (alle Mittelfeld) sowie U-19-Talent Christopher Olivier (Mittelfeld) und U-17-Weltmeister Max Herwerth (Abwehr) mit dem Bundesligakader. Auch beim Testspiel gegen den Zweitliga-Fünften SpVgg Greuther Fürth bekamen sie im zweiten Abschnitt der mit zweimal 60 Minuten angesetzten Partie Einsatzminuten und Bewährungschancen.

Hoeneß lässt für jeden einen Türspalt auf

Hatten die Profis am vergangenen Samstag nach einer Stunde ein 4:0 vorgelegt, machten es die Talente mit einem 2:1 zum abschließenden 6:1-Erfolg ebenfalls gut. Eine Woche später wird Sebastian Hoeneß den einen oder anderen Jungstar für die Arbeit der beiden Wochen belohnen. Wer das sein wird, lässt der Stuttgart-Trainer offen. Grundsätzlich ist der 41-Jährige kein Freund von einer frühzeitigen Beweihräucherung junger Akteure. "Ich finde es gefährlich, einzelne Spieler hervorzuheben. Das werde ich nicht machen", sagt Hoeneß. "Ich bin grundsätzlich zufrieden mit allen Jungs, die bei uns sind."

Podcast Gelingt den Bayern der Angriff auf die Tabellenspitze? Eric Dier steht vor einem Wechsel zu den Bayern, die während der Saison ins Trainingslager fahren. Jadon Sancho ist endlich wieder Dortmunder, Toni Kroos wird ausgepfiffen und die Deutschen Handballer schaffen den perfekten EM-Auftakt. alle Folgen

Dass das Fehlen von Guirassy und Co. die Nominierungsmöglichkeiten der U-Spieler erhöht, sei klar. "Natürlich bietet diese Konstellation Chancen. Die Jungs sind ganz herzlich eingeladen, den Türspalt, der möglicherweise aufgeht, aufzustoßen. Es wird Möglichkeiten geben." Gefragt seien "selbstbewusste Auftritte". Wen er dabei speziell im Auge hat, verrät Hoeneß nicht. "Wir werden gegen Gladbach sehen, wer da in den Kader rutscht. Für alle gilt: Die Chancen sind so groß wie nie in dieser Saison. Wir hatten nicht viele Verletzungen. Deswegen war es trotz des etwas kleineren Kaders eigentlich nie so, dass so viele Kaderplätze aufgegangen sind."

VfB mit Guirassy und Guinea im Kontakt

Damit, dass der VfB in den nächsten Wochen ohne Serhou Guirassy auskommen muss, hat sich der Chefcoach längst arrangiert. "Es ist halt so, dass er beim Afrika-Cup ist. Aber das wussten wir", erklärt Hoeneß, der natürlich den Torjäger vermisst. "Ich mache keinen Hehl daraus, dass Serhou gerne hier sein könnte, um uns zu helfen." Zumindest sind die Stuttgarter erleichtert, dass sich der 27-Jährige nicht schwerer verletzt hat. "Wir sind froh, dass die Verletzung sich als nicht superdramatisch herausgestellt hat."

Wie es mit dem Guineer, der sich eine Zerrung im rechten hinteren Oberschenkel zugezogen hat und momentan ausfällt, beim Afrika-Cup und anschließend in Stuttgart weitergeht, wolle man auf sich zukommen lassen. "Wir sind in Kontakt, sowohl mit ihm als auch mit dem Verband." Ziel sei es, "dass er gut regeneriert und eine vollständige Genesung erreicht wird, so dass er wieder zum Einsatz kommen kann". Guirassy solle die bestmögliche Behandlung erfahren. "Da arbeiten wir zusammen und haben Vertrauen in die Leute vor Ort, dass sie das gut und richtig machen."