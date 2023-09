Hoeneß über Bundestrainer Nagelsmann: "Am FC Bayern würde das nicht scheitern"

Julian Nagelsmann gilt trotz seines laufenden Vertrags beim FC Bayern als möglicher neuer Bundestrainer. Uli Hoeneß macht dem DFB Hoffnung.

Bis zur USA-Reise Mitte Oktober will der DFB einen Nachfolger für Bundestrainer Hansi Flick gefunden haben. Zu den gehandelten Kandidaten gehört auch Julian Nagelsmann, der im Frühjahr beim FC Bayern gehen musste, aber weiterhin unter Vertrag steht. Eine Hürde für den finanziell angeschlagenen Verband? Offenbar nicht.

Denn es gibt Signale aus München, dass man einem Engagement Nagelsmanns beim DFB nicht im Weg stehen würde. "Ich habe das jetzt nicht abgestimmt mit unseren Leuten, aber: Am FC Bayern würde das sicherlich nicht scheitern", sagte FCB-Ehrenpräsident Uli Hoeneß am Dienstag am Rande der Enthüllung des Denkmals für Gerd Müller an der Allianz-Arena.

"Der FC Bayern ist da ja nie gefragt worden"

Die Diskussion um einen möglichen Bundestrainer Nagelsmann wollte Hoeneß aber nicht führen. "Ich würde jetzt hier keine Personalpolitik machen, das machen die Verantwortlichen beim DFB." Und überhaupt: "Der FC Bayern ist da ja nie gefragt worden." Nagelsmanns Vertrag in München läuft noch bis Sommer 2026. Die Verantwortlichen würden den 36-Jährigen selbstredend gerne von der Gehaltsliste bekommen und offenbar entsprechend die Freigabe erteilen, sollte tatsächlich ein Angebot eintreffen.

Nach dem Aus für Flick, der nach der 1:4-Klatsche gegen Japan am vergangenen Samstagabend nach nur 25 Länderspielen seinen Posten räumen musste, sitzt an diesem Dienstag (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) im Testspiel gegen Frankreich in Dortmund interimsweise Sportdirektor Rudi Völler mit U-20-Trainer Hannes Wolf und dessen Assistenten Sandro Wagner auf der Bank. Völler hatte am Montag aber bereits klargemacht, dass das "natürlich eine einmalige Sache" sei.

Ob Nagelsmann, der im Sommer bereits mit Paris Saint-Germain, den Tottenham Hotspur und dem FC Chelsea in Verbindung gebracht worden war, überhaupt am Bundestrainer-Job interessiert wäre, ist bislang ungewiss.