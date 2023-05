Hoeneß' Sonderlob für Bredlow: "Ein wichtiger Faktor"

Was für ein Befreiungsschlag. Stuttgart hat nach dem Sieg in Mainz im Abstiegskampf alle Trümpfe auf der Hand, entsprechend groß war die Erleichterung bei den Schwaben - ganz besonders bei Fabian Bredlow.

"Extrem groß", sei die Erleichterung, die er verspüre, gestand Fabian Bredlow nach dem 4:1-Coup in Mainz und verwies auf die schwierigen Wochen zuletzt. "Alle wissen, dass die letzten Wochen nicht leicht für uns waren", sagte der Torhüter und hob noch dabei die enorme Bedeutung des Sieges hervor, "auch für mich persönlich war es ein sehr wichtiges Spiel." Der Sieg habe "sehr gutgetan".

Beim 1:1 gegen Bayer 04 Leverkusen hatte der 28-Jährige noch einen Elfmeter verursacht, der den VfB am Ende Punkte kostete - und ihn in die Schusslinie stellte. Bredlow betonte zwar, dass "sowas wie gegen Leverkusen immer wieder passieren" könne und dass sein verursachter Elfmeter nicht großartig thematisiert worden wäre, "hätten wir gewonnen." Aber das sei eben nicht der Fall gewesen - und er sei daher "heftig in die Kritik geraten".

Bredlow gab unumwunden zu, dass ihm das auch nahe ging. Deswegen sei es extrem wichtig gewesen, in Mainz "eine gute Leistung zu zeigen." Und das hat er auch getan. Beim 4:1 verdiente sich der Schlussmann die kicker-Note 2 - und ein Sonderlob seines Trainers.

"Auf Fabi lastete großer Druck", erklärte Sebastian Hoeneß mit Blick auf die aufgekommene Kritik am Schlussmann und freute sich darüber, dass Bredlow nun "eine Super-Reaktion gezeigt" habe. "Er hat zwei, drei richtig starke Paraden gezeigt, die auch wichtig waren - beim Stand von 1:1 und beim Stand von 1:3. Fabi war für uns heute ein wichtiger Faktor."

Mutig spielen, ja, aber du musst smart spielen. Sebastian Hoeneß

Nun gilt es für den VfB Stuttgart, am Samstag im Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim den letzten Schritt in Richtung Klassenerhalt zu gehen. "Wir wollten alles in der eigenen Hand haben. Das haben wir geschafft", weiß Bredlow, der zugleich fordert: "Am Samstag geht es nochmal um alles - und wir müssen gewinnen."

Keine Rechenspielchen also und kein Verlass auf andere, wie auch Hoeneß verlangt: "Wir haben einen Job zu erledigen. Da wird nicht spekuliert oder nach rechts oder links geschaut. Wir wollen es eigener Kraft schaffen." Wie das gelingen soll, weiß der Coach des Tabellen-15. auch schon. "Mutig spielen, ja, aber du musst smart spielen - es braucht die richtige Mischung."