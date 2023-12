Hoeneß setzt ein kleines Fragenzeichen hinter Guirassy-Undav

In der Vorwoche hatte er noch verraten, dass Serhou Guirassy und Deniz Undav gegen Bremen gemeinsam starten würden. Vor dem Pokal-Achtelfinale gegen Borussia Dortmund hält sich Stuttgarts Trainer Sebastian Hoeneß etwas bedeckter.

Die aktuelle Leistungsdichte im Stuttgarter Kader ist groß, der Kampf um die zehn Feldspieler-Plätze in der Startformation nicht minder. Lediglich Keeper Alexander Nübel dürfte seinen Platz zwischen den Pfosten zweifelsfrei sicher haben. Für alle anderen heißt es Woche für Woche, ihren Platz zu verteidigen. Vor der Partie gegen den BVB laut Hoeneß auch für Serhou Guirassy und Deniz Undav. Hatte der VfB-Coach in der vergangenen Woche einen unerwartet offenen Blick auf seine Startelf gegen Werder gestattet, lässt der 41-Jährige am Dienstag ein kleines Fragezeichen stehen.

Des Trainers Zurückhaltung dürfte als Manöver durchgehen. Nicht nur, weil sowohl Guirassy als auch Undav beim 2:0 gegen Bremen jeweils einen Treffer erzielt haben, klingt es unvorstellbar, dass Hoeneß auf einen der beiden verzichtet. Guirassy erzielte bereits 16 Saisontreffer in elf Einsätzen. Deniz Undav schoss im insgesamt zehnten Einsatz sein achtes Tor. Das gab es in der Geschichte des Traditionsklubs nur einmal zuvor: Hartmut Weiß kam 1964/65 auf die gleiche Quote. Dazu kommt, dass man das umworbene Torjäger-Duo mit Blick auf eine längerfristige Zukunft beim VfB nicht verprellen will.

"Beim letzten Mal habe ich mir in die Karten schauen lassen", sagt Hoeneß. "Diesmal werde ich die Startplatzgarantie erst mal nicht geben." Was nichts mit sportlichen Gründen zu tun hat. "Wir müssen berücksichtigen, dass wir eine englische Woche haben." Dazu kein geringeres Spiel als das gegen Tabellenführer Bayer Leverkusen. Man wisse zwar, wie wichtig die Pokalpartie gegen den BVB sei, "trotzdem müssen wir eine gute Strategie fahren und gut überlegen, was für Möglichkeiten wir haben, nachzulegen. Ich habe noch keine finale Entscheidung getroffen und lasse es mir noch offen". Allerdings, das schiebt der 41-Jährige hinterher: "Es ist sehr schwer, an den beiden vorbeizukommen."

BVB: Aufwärtstrend und Pokalhistorie

Dass man erst am 11. November die Borussen mit 2:1 in der Bundesliga, dazu noch mit einer starken Leistung, besiegt hat, soll den Blick nicht trüben. Seither hätten die Dortmunder "gegen Gladbach gewonnen, bei Milan gewonnen und Leverkusen den zweiten Punktverlust beschert. Das waren wirklich schwere Spiele und sie haben alles rausgeholt, was man rausholen kann. Das spricht eindeutig für sie", so Hoeneß. "Das ist eine Mannschaft, die sehr, sehr gut besetzt ist, die eine sehr gute Pokalhistorie hat, die nicht allzu lang zurückreicht, und die genau weiß, wie solche Spiele zu spielen sind. Es gibt kaum eine größere Herausforderung in dieser Runde als Borussia Dortmund. Es gibt keinen Grund, den Gegner aufgrund des letzten Bundesligaspiels zu unterschätzen."

Allerdings sei man auch weit davon entfernt, sich beeindruckt zu zeigen. "Wir haben die Möglichkeit, uns von unserer besten Seite zu zeigen. Das haben wir vor", sagt der Cheftrainer, der auf die zuletzt angeschlagenen Atakan Karazor und Maximilian Mittelstädt setzen kann. Lediglich Talent Luca Raimund muss passen. Der 18-Jährige hat sich einen Nasenbeinbruch zugezogen und wurde bereits operiert.

Für ein mögliches Elfmeterschießen wurde nicht trainiert

Ob man die Sache so offen und mutig angeht wie beim jüngsten 2:1, sei offen. "Es muss immer zwei Möglichkeiten geben: Man muss in der Lage sein, hoch zu verteidigen, Druck zu entwickeln und Ballverluste zu erzwingen. Aber man muss gegen solche Mannschaften auch mal die Idee haben, tief zu verteidigen. Das ist Teil unserer Strategie. Wir werden beides brauchen", erklärt Hoeneß, der in Gedanken alle Möglichkeiten durchgespielt hat. "Nur tief und passiv wird es nicht gehen. Und man kann nicht 90 Minuten oder 120 Minuten anrennen." Ein Elfmeterschießen haben die Schwaben "nicht thematisiert und nicht trainiert".