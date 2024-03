Hoeneß' Ritterschlag für Stiller: "Absoluter Fixpunkt"

Der Auftritt des VfB Stuttgart beim 3:0 in Hoffenheim hatte in den ersten 45 Minuten etwas von "Fußball vom anderen Stern", derart eindrucksvoll spielten die Schwaben die TSG an die Wand. Eine entscheidende Figur war dabei Rückkehrer Angelo Stiller.

Denn der stand bekanntlich von 2021 bis 2023 im Kraichgau unter Vertrag und hatte sich dort auch seine ersten Sporen in der Bundesliga verdient. Doch so richtig zum Leistungsträger aufschwingen konnte sich der Zögling von Sebastian Hoeneß, der Stiller ein Jahr nach seinem Wechsel vom FC Bayern II zur TSG geholt hatte, in Hoffenheim nie. In Stuttgart hingegen wurde Stiller schnell zum Lenker im Mittelfeld.

Warum eigentlich? "Er hat sich sicher entwickelt, es geht ein Stück weit auch um Rahmenbedingungen", erklärte Hoeneß, der ihn im vergangenen Sommer nach dem geglückten Klassenerhalt zum VfB gelotst hatte, nach dem eindrucksvollen Auftritt an alter Wirkungsstätte. "Er spielt, hat eine zentrale Rolle in den Planungen bei uns gehabt. Das war klar, als wir ihn geholt haben. Das gibt einem Spieler natürlich Selbstvertrauen und die nötige Sicherheit, um performen zu können", so der VfB-Trainer weiter.

Stiller "spielt eine unglaubliche Saison"

Welchen Schritt Stiller in den vergangenen Monaten in Schwaben gemacht hat, davon konnten sich die Hoffenheimer am Samstag selbst ein Bild machen. Dass dieser 22-Jährige über einen feinen Fuß und ein enormes Auge verfügt, ist offensichtlich. Wie Stiller aber neben dem ebenfalls omnipräsenten Atakan Karazor den Aufbau orchestriert und im Verbund mit den Innenverteidigern Konterabsicherung, Pressing und Gegenpressing organisiert, wie er das Spiel schnell macht - fast immer nur mit einem Kontakt, Selbiges galt am Samstag für Hiroki Ito - das war neben dem Glanz der Offensivreihe ein Hauptfaktor für die gigantische erste VfB-Hälfte beim 3:0.

"'Ange' spielt eine unglaubliche Saison", lobte Hoeneß anerkennend und unterstrich erneut, dass der Mittelfeldmann in den Gedanken von Bundestrainer Julian Nagelsmann durchaus eine Rolle spielt. Stillers Leistungen seien "so gut, dass er im engeren Kreis der Nationalmannschaft ist. Er ist ein absoluter Fixpunkt für uns, regelt unser Spiel mit Ball und bestimmt den Rhythmus", adelte der Coach seinen verlängerten Arm auf dem Feld.