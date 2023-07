Hoeneß nimmt Nübel in Schutz

Licht und Schatten beim VfB beim Dreierturnier gegen Gladbach und 1860 München. Vor allem die 1:5-Niederlage gegen die Borussen tut weh. Ausgerechnet beim ersten Auftritt von Keeper-Neuzugang Alexander Nübel im Stuttgart-Trikot, den Trainer Sebastian Hoeneß allerdings in Schutz nimmt.

Hinter den Borussen belegten die Schwaben am Ende Platz zwei beim Blitzturnier in Heimstetten nahe München über jeweils zweimal 30 Minuten. Nach zwei sehr unterschiedlichen Leistungen. Während gegen den Drittligisten ein souveräner 2:0-Erfolg gelang, setzte es gegen den Bundesligakontrahenten ein enttäuschendes 1:5. "Das war kein Auftritt, der uns überzeugt hat", sagt Fabian Wohlgemuth, der trotzdem Nachsicht übt und insgesamt eine richtige Einordnung solcher Partien einfordert. "Testspielergebnisse in der Vorbereitung haben, egal in welche Richtung, immer auch nur begrenzte Aussagekraft."

Durchgemischter Kader kann nicht überzeugen

Gerade und besonders, wenn man bedenkt, dass sie laut dem Stuttgarter Sportdirektor häufig auch "experimentellen Charakter" besitzen. Wenn, wie diesmal Sebastian Hoeneß, der Trainer seinen Kader durchmischt. Zwei Kader mit Spielern unterschiedlicher Ausgangslage. Mit Akteuren, die erst zum Klub dazugestoßen sind, die länger ohne Spielpraxis waren oder auf fremden Positionen aufgeboten wurden.

Neuzugänge wie Woo-Yeong Jeong oder Jamie Leweling; Leihrückkehrer wie Mo Sankoh oder Roberto Massimo; Leihrückkehrer mit fehlender Wettkampfpraxis wie Clinton Mola oder zum Beispiel Nachwuchsspieler, wie Laurin Ulrich, der als gelernter zentraler Offensivmann links verteidigen musste. Ein Mix zweier Mannschaften, aus der besonders Sankoh und Mola nicht bis gar nicht für sich werben konnten.

Gerade das Spiel gegen Gladbach war eine wichtige und aufschlussreiche Rückmeldung für uns. VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth

"Wir hatten in beiden Spielen eine deutliche Variation innerhalb der Aufstellungen", so Wohlgemuth. "In den Mannschaftsteilen gab es Konstellationen, mit denen wir bisher noch nicht aufgelaufen sind. Auch das kann Ursache für die eine oder andere Abstimmungsschwierigkeit gewesen sein. Gerade das Spiel gegen Gladbach war eine wichtige und aufschlussreiche Rückmeldung für uns."

Hoeneß: "Da fehlt uns noch Präzision und Klarheit"

Dennoch sei nicht alles schlecht gewesen gegen die Borussen. "Von der Spielanlage her war es absolut in Ordnung", sagt Trainer Hoeneß. "Wir sind häufig ins letzte Drittel gekommen. Aber da fehlt uns noch Präzision und Klarheit, um die Situationen zu Ende zu spielen. Im Aufbau gab es zu viele fahrige Fehler, was dazu geführt hat, dass wir immer wieder die Bälle zu einfach verloren haben. Die Konterabsicherung war nicht gut genug. Da müssen wir uns deutlich steigern. Wir müssen viel konzentrierter agieren, auch in der Restverteidigung, einfache Ballverluste verhindern, besser in der Konterabsicherung und Rückwärtsbewegung sein."

Die Leistung gegen den Drittligisten fand der 41-Jährige vor allem im ersten Abschnitt "sehr gut. Die Intensität war sehr hoch, wir haben zwei richtig schöne Tore erzielt, waren griffig, haben zweite Bälle gewonnen und das Spiel komplett dominiert." Dafür gefiel ihm die zweite Hälfte nicht mehr so gut. Es war okay, aber nach vorne haben ein bisschen Tempo, Tiefe gefehlt, um etwas mehr Tempowechsel reinzubekommen“.

Nübel mit unglücklichem Einstand

Ein Sieg und eine Leistung, die die Elf von der Gladbach-Schlappe von außen betrachten durfte. Vor allem Alexander Nübel konnte einem leidtun. Der Neuzugang vom FC Bayern musste in seinem ersten Auftritt im VfB-Trikot gleich fünfmal hinter sich greifen. Beim 1:5 sogar unter Mithilfe einer eigenen Fehleinschätzung beim Freistoßtreffer von Tomas Cvancara. "Es tut immer weh, ein Gegentor zu kassieren", so der Keeper hinterher vor laufender Sky-Kamera. Dennoch sei es eben nur ein Testspiel gewesen. "Wir haben die Mannschaften durchmischt. Es gibt sicher Sachen, die wir besser machen müssen. Aber trotzdem tut es weh."

Unterstützung bekommt der 26-Jährige von seinem neuen Trainer. "Es war kein einfaches Spiel für einen Torhüter, gerade wenn so viele Situationen entstehen", erklärt Hoeneß mit Blick auf die ersten vier Gegentore, die unter Hilfestellung des indisponierten Mola und dessen nur geringfügig besseren Abwehrkollegen Dan-Axel Zagadou zustande kamen. Insgesamt mache die Leihgabe vom FC Bayern "einen richtig guten Eindruck". Zwar will sich niemand offen dazu bekennen, dass Nübel unter der Voraussetzung zum VfB kam, auch die neue Nummer 1 zu werden. Hoeneß verrät zumindest, dass er den Neuzugang im Rennen um den Startplatz im Tor "in der Pole Position" sieht.