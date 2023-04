Hoeneß: "Nagelsmann hätte nicht in den Skiurlaub gehen dürfen"

Ein vom Ergebnis her befreiendes, aber zu knappes 4:2 gegen Dortmund, Tabellenführung zurückerobert, doch weiter Unruhe rund um die Entlassung von Julian Nagelsmann. Es ist viel los beim FC Bayern in diesen Tagen. Nun meldet sich Ehrenpräsident Uli Hoeneß zu Wort, mit dem der kicker am Sonntagvormittag sprach.

Mit der sportlichen Darbietung seines FC Bayern am Samstagabend ist Uli Hoeneß zufrieden, er "spricht der Mannschaft ein Kompliment aus", wie sie dem Druck standgehalten hat, einzig ein noch deutlicheres Ergebnis hätte er sich gewünscht.

Die Diskussion zwischen Sky-Experte und Rekordnationalspieler Lothar Matthäus sowie Oliver Kahn am Vorabend hat der 71-Jährige genau registriert. Die zentrale Frage: Wer sagt die Wahrheit? Hat der FC Bayern tatsächlich versucht, Nagelsmann zu erreichen und von seiner bevorstehenden Entlassung zu unterrichten? Nagelsmanns Management verneinte dies am Samstagabend öffentlich in einer Erklärung. Hoeneß glaubt dagegen den Vorständen Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic. "Ich sehe kein Problem für den FC Bayern, sondern eher für Lothar Matthäus. Er muss seine Aussagen beweisen." Matthäus hatte Kahn der Lüge bezichtigt.

Viel entscheidender ist für Hoeneß jedoch ein Grund für die Freistellung Nagelsmanns, der bislang nicht thematisiert worden sei: "Julian Nagelsmann hätte nach der Niederlage in Leverkusen (1:2) nicht in den Skiurlaub fahren dürfen. Wäre er in München geblieben, hätte man sich am Montag oder Dienstag zusammengesetzt und gesprochen. Und, wer weiß, was dann passiert wäre?" Hoeneß erklärt dies sachlich, ohne Schaum vor dem Mund.

Seiner Meinung nach sprach der sportliche Trend gegen einen Urlaub. Zudem die Tatsache, dass ein paar Spieler wie Thomas Müller während der Länderspiele in München geblieben waren, mit denen man hätte trainieren können. Doch warum hielten die Bosse nicht Nagelsmann vom Urlaub ab? "Ich bin ziemlich sicher, dass sie es nicht wussten. Ein Cheftrainer muss doch wegen eines Urlaubs nicht anfragen", sagt Hoeneß.

Hoeneß hält Tuchel "für die Ideallösung"

Hoeneß geht zudem davon aus, dass Nagelsmann ohne die Zusage von Thomas Tuchel noch Bayerntrainer wäre. Den wiederum hält der Ehrenpräsident "für die Ideallösung. Seine zwei Pressekonferenzen waren summa cum laude, eine druckreife Ausdrucksweise. Das ist Bayern München. Er hat diesen Verein in zwei Tagen verinnerlicht." Und das erste Spiel gewonnen.