Hoeneß nach Sieg beim Debüt: "Haben enorme Reaktion gezeigt"

Der VfB Stuttgart hat Neu-Trainer Sebastian Hoeneß zu einem gelungenen Debüt verholfen. Die Schwaben wollen nun das Gefühl des Sieges mit in die Liga nehmen - wo es am Wochenende schon wieder wichtig wird.

Langsam aber sicher wird der 1. FC Nürnberg zum Lieblingsgegner des VfB Stuttgart. Vor dem Viertelfinale des DFB-Pokals hatte der VfB fünf der letzten sechs Duelle gegen die Franken gewonnen (ein Remis), zuletzt im Juni 2020 sogar mit 6:0 im Max-Morlock-Stadion - der VfB stieg kurz darauf auf, der Club musste sich im letzten Moment über die Relegation gegen den FC Ingolstadt retten.

Das alles war längst Geschichte, als Daniel Siebert am Mittwochabend im ausverkauften Nürnberger Stadion anpfiff und der FCN vom letzten Pokalsieg 2007 - im Finale gegen den VfB Stuttgart - träumte.

90 Minuten später war der Traum ausgeträumt, da Enzo Millot in der 83. Minute sein erstes Tor im Dress der Schwaben erzielt und diese damit erstmals nach zehn Jahren wieder ins Halbfinale des Pokals katapultiert hatte.

"Haben zunehmend Druck entwickelt"

Nicht nur der Matchwinner feierte einen gelungenen Einstand, auch dessen Trainer Sebastian Hoeneß tat dies. Der 40-Jährige stand nach nur einer Trainingseinheit erstmals als Coach der Cannstatter an der Seitenlinie - und war zufrieden. "Die Art und Weise, wie wir in der zweiten Hälfte aufgetreten sind, war gut. Wir sind ruhig geblieben, haben den Kopf nicht verloren und zunehmend Druck entwickelt", so die Analyse des Coaches nach der Partie auf der Website des VfB.

Tatsächlich tat sich seine Elf im ersten Durchgang mit zähen Nürnbergern aber enorm schwer und erspielte sich erst nach der Pause nennenswerte Möglichkeiten. "Dass in den Schlussminuten kaum Torchancen des Gegners zu sehen waren, spricht für die Mannschaft. Sie hat heute eine enorme Reaktion gezeigt", so Hoeneß, der daraus Positives für die Liga gewinnen will.

Folgt der erste Liga-Dreier in der Fremde?

Dort wartet auf den 40-Jährigen nun eine schwere Aufgabe. Am kommenden Sonntag empfängt in Bochum ein direkter Konkurrent im Abstiegskampf das Bundesliga-Schlusslicht. Da kommt das Erfolgserlebnis gerade zur rechten Zeit. "Der Sieg war extrem wichtig für uns und gibt Selbstvertrauen.", weiß daher auch Keeper Fabian Bredlow.

Teamkollege Waldemar Anton richtet den Blick direkt wieder nach vorne: "Wir freuen uns heute Abend über den Sieg, werden uns aber recht schnell auf das wichtige Spiel in Bochum fokussieren." Dann soll auch in der Liga ein Sieg folgen - es wäre der erste Liga-Auswärtssieg der Stuttgarter in dieser Saison - die drei bisherigen Erfolge in der Fremde stammen allesamt aus dem Pokal.