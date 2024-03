Hoeneß mit Mini-Kader vor Riesenkulisse

Nach drei freien Tagen ist der VfB Stuttgart in die neue Trainingswoche gestartet. Bei sonnigen Frühlingstemperaturen und vollem Haus empfing Trainer Sebastian Hoeneß seine Mannschaft in Minibesetzung.

Ostern steht vor der Tür und die Fans beim VfB Stuttgart Schlange, um den Profis beim Training zuzuschauen. Bei der ersten Einheit der neuen Woche fanden sich rund 900 Zuschauer ein und sahen eine Mannschaft in Mini-Besetzung. Zehn Feldspieler und drei Torhüter umfasste die Gruppe von Sebastian Hoeneß und dessen Trainerkollegen.

Der Chefcoach der Schwaben muss in dieser Länderspielpause mit Waldemar Anton, Maximilian Mittelstädt, Chris Führich und Deniz Undav, die heute Abend mit der deutschen Nationalmannschaft gegen die Niederlande antreten, sowie Woo-Yeong Jeong (Südkorea), Mahmoud Dahoud (Syrien), Hiroki Ito (Japan), Enzo Millot (Frankreich U 23) und Leonidas Stergiou (Schweiz U21) auf neun Nationalspieler verzichten. Weil zudem die vielen Jungnationalspieler aus den hauseigenen U-Mannschaften, die sonst gewöhnlicherweise den Kader auffüllen, ebenfalls im Einsatz sind, herrschte auf dem Rasen Leere.

Leere, die sich jetzt nach und nach wieder füllt. Ito, dessen Länderspielreise zum WM-Qualifikationsspiel in Nordkorea von den Gastgebern wegen "unvermeidbarer Umstände" abgesagt wurde, ist bereits auf der Rückweg nach Stuttgart. Millot ist sogar bereits vor Ort, laboriert allerdings an einer Erkältung, die seine vorzeitige Rückkehr von der französischen U 23 nötig gemacht hat. Der Einsatz des offensiven Mittelfeldspielers am kommenden Sonntag gegen Heidenheim soll allerdings nicht gefährdet sein.

Das umgebaute Stadion wird erstmals voll sein

Millots Landsmann Anthony Rouault ist dagegen nach einem einwöchigen Kurzaufenthalt in der Heimat bei der Familie heute wieder in ein individuelles Lauftraining eingestiegen. Der Innenverteidiger hatte sich gegen Union Berlin einen Kieferbruch zugezogen und wird noch mindestens vier Wochen aussetzen müssen. Ein überschaubarer Zeitraum, um den ihn andere beneiden dürften. Dan-Axel Zagadou (Kreuzbandriss) und Nikolas Nartey (Aufbautraining nach einem Knorpelschaden) mussten diese Saison schon lange abhaken.

Sie alle werden die Einweihung des neu umgebauten Stadions am Sonntag nur als Zuschauer erleben. Ursprünglich sollte dies zum ersten Heimspiel der Rückrunde am 27. Januar gegen RB Leipzig passieren. Nun stehen am Ostersonntag nach einer Verzögerung von mehreren Monaten und Investitionen von fast 140 Millionen Euro erstmals fast alle 60.000 Zuschauerplätze sowie der neue Business-Bereich zur Verfügung. Komplett abgeschlossen sind die Bauarbeiten allerdings noch nicht. Die neuen Umkleideräume der Mannschaften und das Medienzentrum sollen erst zum VfB-Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt am 13. April fertiggestellt sein.

Nach anfänglich veranschlagten Modernisierungskosten von etwa 65 Millionen Euro hat sich die aufgebrachte Investitionssumme nahezu verdoppelt. Nach Angaben der Stadt Stuttgart wurde seit 1990 in mehreren Modernisierungsphasen die "überschlägige Summe" von rund 350 Millionen Euro in die Arena gesteckt. Von den aktuellen 139,5 Millionen Euro für den Umbau zahlt die Landeshauptstadt nach eigenen Angaben 58,5 Millionen, 36,5 Millionen kommen von der Stadion KG. Der Pächter VfB übernehme damit 61 Millionen Euro unmittelbar über Kapitaleinlagen und mittelbar über höhere Pachtzahlungen an die Stadiongesellschaft, so die Stadt auf Anfrage der dpa. Darüber hinaus stecke der Traditionsverein weitere rund 30 Millionen Euro unter anderem in den Innenausbau und die Veranstaltungstechnik.

Bei der anstehenden Europameisterschaft (14. Juni bis 14. Juli) findet unter anderem das zweite Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen die Auswahl Ungarns (19. Juni) in Stuttgart statt.