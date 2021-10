Hoeneß: Mehr Reaktion als Matchplan

Ohne eine klare Idee geht heute kaum mehr ein Profitrainer ins Spiel. Zumeist ist dann hochtrabend vom Matchplan die Rede. Sebastian Hoeneß dagegen outet sich nicht unbedingt als glühender Anhänger dieser Begrifflichkeit.

"Man sollte dem nicht so viel Bedeutung beimessen", sagte der Trainer der TSG Hoffenheim in der Spieltagspressekonferenz vor der Aufgabe beim VfB Stuttgart an diesem Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker). Hoeneß sieht die Gefahr, sich im Zweifel zu sehr auf eben den eigenen Matchplan zu fokussieren und so eventuelle Änderungen beim Gegner oder unerwartete Geschehnisse zu übersehen. Oder eben den richtigen Moment einer Korrektur zu verpassen, indem stur ein Konzept gefahren wird. "Man muss in der Lage sein, zu reagieren und Dinge zu erkennen, wenn sie nicht so funktionieren", erklärt er. Allenfalls kleinere Anpassungen will der 38-Jährige vor dem baden-württembergischen Kräftemessen vornehmen: "Die Idee wird sich nicht grundlegend ändern, wir werden uns nicht hinten reinstellen und es nicht nur mit langen Bällen versuchen." Kurzpassspiel, möglichst viele Tiefenläufe über die Flügel Pavel Kaderabek und David Raum - Letzteres war schon beim 3:1 gegen den VfL Wolfsburg ein entscheidender Faktor.

Hoeneß: "Sie leiden ein bisschen an der Effizienz"

Geht es nach Hoeneß, soll das in Stuttgart einmal mehr der Fall sein - mit gegnerspezifischen Anpassungen natürlich, vor und während der 90 Minuten. Dass der VfB seit dem 5:1 gegen Greuther Fürth zum Saisonstart auf einen Sieg wartet, ist für den Hoffenheimer Coach, der auf Marco John (leichte Kapselverletzung am Sprunggelenk) verzichten muss, kein Merkmal mangelnder Qualität. "Sie haben mit die meisten Abschlüsse in der Liga, sie leiden ein bisschen an der Effizienz", erklärt Hoeneß die Misere bei den Cannstattern, in deren Jugend er einst kickte. "Nicht zu unterschätzen", sei der Tabellen-13., dem gerade in der Offensive mit Silas und Sasa Kalajdzic zwei Schlüsselspieler fehlen. "Ich finde die Mannschaft recht stabil und spielerisch enorm stark. Man muss gut verteidigen und gut pressen, um sie vom Ball zu trennen", schildert der Fußballlehrer, der diese Parameter ziemlich sicher auf der Liste haben wird für die Partie - egal ob nun als Teil eines Matchplans oder in Form von Prinzipien.