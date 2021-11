Hoeneß macht's pragmatisch, statt dogmatisch

Auf dem Weg zu mehr Stabilität und Verlässlichkeit scheint die TSG Hoffenheim ein gutes Stück voranzukommen. Und das mit variablen Abwehrreihen.

Es gab schon immer unter Trainer Sebastian Hoeneß Phasen, in denen der TSG-Coach eher auf Viererkette setzte und dann wieder auf eine Dreier-Abwehr vertraute. "Ich sehe das nicht dogmatisch", versicherte der 39-Jährige stets und handelt eher pragmatisch. Auch in der personellen Besetzung der beiden Varianten. Abzulesen in den bisherigen zehn Saisonspielen. Sechsmal operierte die TSG nur mit zwei Innenverteidigern. Die hießen zweimal Kevin Vogt und Stefan Posch, viermal Vogt und Chris Richards.

Eine Dreiherreihe hatte Hoeneß zunächst nur am dritten Spieltag (2:3 in Dortmund) installiert und Posch und Vogt noch Kevin Akpoguma an die Seite gestellt. Auch in den jüngsten drei Partien setzte Hoeneß wieder auf drei Innenverteidiger. Nun aber leitet Florian Grillitsch Organisation und Spielaufbau, rechts fest an seiner Seite Landsmann Posch, links dagegen wechselten sich Akpoguma, Richards und Vogt ab. "Diesmal war es die richtige Aufstellung", stellte Hoeneß am Freitag nach dem 2:0-Sieg gegen Hertha BSC zufrieden fest. Um gleich darauf zu verweisen, dass weiterhin nichts in Stein gemeißelt ist: "Das ist immer abhängig von Trainingsleistung, körperlicher Verfassung, dem Gegner, was brauchen wir fürs Spiel? Und es gilt auch nächste Woche, sich über Trainingsleistung für das Spiel in Bochum zu empfehlen."

"Ich sehe auf jeden Fall eine Stabilisierung."

Zuletzt jedenfalls zeichnete sich zumindest zu Hause die Konstanz und Verlässlichkeit ab, die sich Hoeneß nach seiner von vielen Störfaktoren beeinträchtigten ersten Saison in Hoffenheim so sehr wünscht. "Ich sehe auf jeden Fall eine Stabilisierung", sagt Hoeneß, inklusive Pokal, "haben wir jetzt zu Hause vier Spiele in Folge gewonnen und 15:2 Tore erzielt. Es geht in die richtige Richtung. Es ist ein Prozess, darauf lege ich immer wieder Wert." Zwei Zu-Null-Heimsiege in Folge wie zuletzt gegen Köln (5:0) und nun gegen Berlin gab es für die TSG zuvor zuletzt vor zwei Jahren gegen Schalke (2:0) und Paderborn (3:0). "Wir haben schon recht häufig zu null gespielt, wenn ich das mit der letzte Saison vergleiche", so Hoeneß. Immerhin in vier der bisherigen zehn Saisonspiele kassierten die Kraichgauer keinen Gegentreffer. In der Vorsaison hatte es in der Liga bis zum 16. Spieltag gedauert, bis hinten endlich mal die Null stand.

Nun soll dieser Trend weiter verstetigt, aber auch die bislang magere Auswärtsbilanz (4 von 15 Punkten) verbessert werden. "Ich werde jetzt aber auch nicht in Euphorie verfallen", versichert Hoeneß, "wir werden diesen Prozess weitergehen müssen und wollen vor der Länderspielpause auch in Bochum noch nachlegen." Mal sehen mit welcher Abwehrformation und in welcher Besetzung.