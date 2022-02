Hoeneß macht Rudy Hoffnung

Hoffnung für Sebastian Rudy: Gegen den VfL Wolfsburg hat der Routinier der TSG Hoffenheim laut Sebastian Hoeneß gute Chancen auf eine Startelfrückkehr. Auch bei Andrej Kramaric sieht es gut aus.

Der (vollständig geimpfte) Kroate war jüngst zum zweiten Mal COVID-positiv, nach Ende der Quarantäne ist er in dieser Woche laut Hoeneß "gut reingekommen mit zwei vollen Trainingseinheiten. Es geht Richtung voller Fitness", sagte der Trainer der Kraichgauer zwei Tage vor der Partie am Samstag in Niedersachsen (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker). Festlegen wollte sich Hoeneß beim Vize-Weltmeister zwar nicht, sehr wohl aber in der Frage, wer den gelbgesperrten Florian Grillitsch in der Abwehrzentrale ersetzt: "Da verrate ich nicht zu viel, wenn ich sage, dass der Kev da einfach zentral spielen wird."

Kevin Vogt also übernimmt den Part des Österreichers, des Spielmachers aus der Tiefe. Warum? "Weil er das über Jahre richtig gut gespielt hat", lobt Hoeneß den 30-Jährigen und attestiert ihm auch in seiner Rolle zuletzt auf halbrechts - O-Ton - "überragende" Leistungen. Als potenzielle Vogt-Vertreter dort gelten Kevin Akpoguma und Stefan Posch, während Chris Richards genau wie Ermin Bicakcic, Robert Skov, Fisnik Asllani und wahrscheinlich auch Angelo Stiller passen muss.

Endlich wieder auf einen Startelfeinsatz hoffen darf dagegen Sebastian Rudy, weil Dennis Geiger wie Grillitsch zuletzt gegen Bielefeld die fünfte gelbe Karte sah. Laut Hoeneß stehen die Chancen des Ex-Nationalspielers gut, wenngleich die Startaufstellung noch nicht final stehe. Letztmals in der Liga begonnen hat Rudy für die TSG kurz vor Weihnachten beim 2:2 in Leverkusen.

Mokwa kommt aus Frankreich und soll behutsam aufgebaut werden

Abseits des Profibereichs sind die Hoffenheimer noch einmal auf dem Transfermarkt tätig geworden und haben David Ngabi Mokwa vom FC Sochaux verpflichtet. Der 18-jährige Angreifer soll zunächst jedoch behutsam in der U 19 aufgebaut werden, anders also als der vor einem Jahr ebenfalls aus Frankreich geholte Georginio Rutter, der längst eine feste Größe bei den Profis ist und auch gegen den VfL in der Startelf stehen könnte.