Hoeneß lobt Undav und hält ihn an der kurzen Leine

Schwimmt der VfB Stuttgart weiter auf einer Welle der Euphorie? Trainer Sebastian Hoeneß sieht im nächsten Gegner Darmstadt 98 gewissermaßen eine Probe aufs Exempel für die Schwaben.

Im Sport geht es häufig um Einordnung. Das ist in der Niederlage so und im Sieg. Im letzteren Falle treten die Offiziellen gerne auf die Euphoriebremse, so wie das die Verantwortlichen in Bad Cannstatt nach neun Punkten aus vier Bundesliga-Partien aktuell tun. Vor dem Kräftemessen mit dem SV Darmstadt 98 an diesem Freitag (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) erkennt Hoeneß zwar kein Laissez-faire bei seinen Schützlingen. Die bisherigen Trainingseinheiten dieser Woche bestätigen ihn in seiner Einschätzung: "Gestern war ich sehr zufrieden. Heute gab es Licht und Schatten, aber weniger aufgrund fehlender Spannung, sondern technischer Natur." Dennoch weist der 41-Jährige darauf hin: "Wir können das alles sehr gut einordnen."

"Sie haben Gladbach aufgefressen"

Dabei kommt ihm der jüngste Auftritt der "Lilien" zupass, die beim 3:3 gegen Borussia Mönchengladbach ihren ersten Punkt holten, allerdings dabei nach einer extrem harten Roten Karte gegen VfB-Leihgabe Matej Maglica noch eine 3:0-Führung aus der Hand gaben. "Jetzt hat jeder gesehen, dass es gute Gründe gibt, warum Darmstadt in der Bundesliga spielt. Sie haben Gladbach einfach mal in 45 Minuten aufgefressen", warnt Hoeneß davor, die Hessen auf die leichte Schulter zu nehmen. "Das hilft mir nach innen und nach außen, deutlich zu machen, dass es in der Bundesliga keine Laufkundschaft gibt."

Klar ist aber auch: Sein VfB geht als klarer Favorit in das Flutlichtspiel, nicht zuletzt ob der Tatsache, dass Topstürmer Serhou Guirassy aktuell trifft wie am Fließband und bereits auf acht Tore verweisen kann. Zumal beim 3:1 in Mainz am vergangenen Samstag auch Deniz Undav nach Verletzungspause eine eindrucksvolle Kurz-Premiere im Trikot mit dem roten Brustring gefeiert hat, inklusive Assist für Guirassy.

Undav muss sich gedulden

Ist die Leihgabe von Brighton & Hove Albion also schon ein Startelfkandidat? "Das wird zumindest am Freitag noch nicht passieren, dafür war er zu lange verletzt", verrät Hoeneß und freut sich zugleich: "Man hat direkt gesehen, was er kann: Spiele beeinflussen über seine Torgefahr, das hat er auf all seinen Stationen gezeigt. Das haben wir uns erhofft von ihm, auch wenn er verletzungsbedingt noch nicht bei 100 Prozent sein kann."

6000 Euro Geldstrafe für den VfB

Derweil muss der VfB erneut in die Tasche greifen. Das DFB-Sportgericht hat die Schwaben wegen "Fehlverhaltens seiner Fans" mit einer Geldstrafe in Höhe von 6000 Euro belegt. Davon kann der Verein bis zu 2000 Euro für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden, was dem DFB bis zum 29. Februar 2024 nachzuweisen wäre. Das Urteil ist rechtskräftig.

Zu Beginn des DFB-Pokalspiels bei der TSG Balingen am 12. August in Reutlingen hatten Stuttgarter Zuschauer mindestens sechs Rauchtöpfe gezündet.

Erst gestern war der VfB Stuttgart wegen 2:50 Minuten Verspätung zur Kasse gebeten worden. Kosten: 10.000 Euro.