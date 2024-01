Hoeneß lobt Doppeltorschütze Milosevic

Zum Abschluss der ersten Trainingswoche lieferte Stuttgart einen souveränen 6:1-Erfolg gegen Fürth ab. Lob gab es für Doppeltorschütze Jovan Milosevic, aber auch Kritik für die ersten VfB-Trainingseinheiten.

Trübe Wolken in Stuttgart statt heller Sonnenschein in Marbella. Der VfB verzichtete auf das gewohnte Trainingslager im warmen Spanien. Stattdessen üben die Schwaben auf der heimischen Anlage. Der Leistungsbereitschaft hat das keinen Abbruch getan. Beim abschließenden Testspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth gelang ein überzeugender 6:1-Erfolg (erste Hälfte 4:0), bei dem sich Jovan Milosevic als Doppeltorschütze zeigte.

Entsprechend gab es Lob für den Stürmer von Trainer Sebastian Hoeneß, der allerdings auch kritische Worte für die ersten Trainingseinheiten seiner Spieler fand. "Ich freue mich total für Jovan", so Hoeneß nach dem XXL-Test über zweimal 60 Minuten gegen den Zweitligisten, der in allen Belangen unterlegen war. Für den 18-Jährigen, der im Sommer von FK Vojvodina Novi Sad gekommen war, aber noch nicht den Durchbruch geschafft hat, sei es "einfach wichtig, mal wieder zu treffen. Das ist gut für einen Stürmer".

Neben dem Serben wussten auch die VfB-Talente zu gefallen. In Abwesenheit der Nationalspieler Hiroki Ito (Japan), Serhou Guirassy (Guinea), Silas (Kongo) und Woo-Yeong Jeong (Südkorea), die an den Asienspielen beziehungsweise am Afrika-Cup teilnehmen, sowie den verletzten und angeschlagenen Nikolas Nartey (Reha nach Knorpelverletzung im Knie), Lilian Egloff (Aufbautraining nach einer Bänderverletzung im Knie), Roberto Massimo (Aufbau nach muskulären Problemen) und Fabian Bredlow (Knieverletzung) durften sich gleich acht von ihnen in dieser Woche bei den Profis zeigen.

In der zweiten Hälfte der XXL-Partie kamen schließlich neben den fix zu den Profis gehörenden Dennis Seimen (Tor) und Luca Raimund (Mittefeld) auch die U-21-Spieler Anrie Chase, Moussa Cissé (beide Abwehr), Raul Paula, Samuele di Benedetto und Laurin Ulrich (alle Mittelfeld) sowie U-19-Talent Christopher Olivier (Mittelfeld) und U-17-Weltmeister Max Herwerth (Abwehr) zum Einsatz. Nur U-21-Keeper Dominik Draband blieb die Partie verwehrt. "Ich fand, wenn man das so nennen kann, auch das zweite Spiel, die zweiten 60 Minuten, gut", sagt Hoeneß, der schon die erste Stunde mit der vermeintlichen Bundesligastartelf nach Anlaufschwierigkeiten lobte. "Die Jungs haben sich reingekämpft. Es war ein wilderes Spiel, gerade die ersten 20 Minuten, aber peu à peu haben sie sich reingearbeitet und am Ende verdient, wenn man so will, 2:1 zu gewonnen."

Hoeneß mit Trainingswoche "erst gegen Ende" zufrieden

Insgesamt zeigte sich der Cheftrainer mit Blick auf den Stand der Vorbereitung zufrieden, auch wenn der Start in die Restsaison etwas zäh begann. Da fehlte dem 41-Jährigen im Training zuweilen "die Präzision in bestimmten Situationen. Ich fand auch unser Umschaltspiel, gerade wenn wir den Ball verloren haben, nicht gut. Wir hatten nicht die Kontrolle im Ballbesitz, die ich gerne sehe, wenn wir unsauber waren, wenn wir nicht präzise waren". Vielleicht, so Hoeneß mit einem Lachen garniert, hatte in diesen Tagen der eine andere "noch Skistiefel an. Oder wohl eher Flipflops".

Grund zu Sorge habe der Stotterstart aber nicht gegeben. "Die Trainingswoche hat mir zwar erst gegen Ende gefallen, wir haben schon ein bisschen gebraucht, um reinzukommen, was wahrscheinlich auch normal ist. Aber die letzte Einheit war gut, echt gut. Und ein Stück weit konnten wir das dann auch ins Spiel transportieren." Am Sonntag haben die Spieler frei, bevor es ab Montag an die Vorbereitung auf die Partie am kommenden Sonntag bei Borussia Mönchengladbach (17.30 Uhr, LIVE! bei kicker) geht.