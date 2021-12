Hoeneß: "Leverkusen ist jetzt extrem sensibilisiert"

Mit viel Rückenwind reisen selbstbewusste Hoffenheimer zum nächsten Topspiel nach Leverkusen und wollen die Verunsicherung des Tabellendritten nach dessen 2:5 in Frankfurt nutzen.

Nur gesundheitlich angeschlagen präsentierte sich Sebastian Hoeneß am Dienstag vor dem nächsten Spitzenspiel innerhalb von nur fünf Tagen. Leicht erkältet, aber sportlich weiter gestärkt nach dem 2:1-Auswärtscoup am Samstag in Freiburg rechnet sich Hoffenheims Trainer auch beim Tabellendritten durchaus etwas aus. "Wenn du als Vierter im Topspiel des Spieltages nach Leverkusen fährst, ist das einfach cool. Da hat man Bock drauf, in dem Spiel kann man sehr viel gewinnen", weiß Hoeneß, der den Schwung von zuletzt vier Siegen in Folge mitnehmen will. "Wir sind jetzt auch so selbstbewusst, um zu sagen, wir wollen auch in Leverkusen was reißen, wo es auch nicht immer so gut aussah in den letzten Jahren. Wir trauen uns das zu.“

Gerade die jüngsten Erlebnisse beider Teams könnten dabei eine Rolle spielen. Während die TSG mit der Euphorie eines Last-Minute-Sieges ins Rennen gehen kann, müssen die Gastgeber eine bittere 2:5-Niederlage in Frankfurt verarbeiten. "Ich bin mir sicher, dass sie jetzt extrem sensibilisiert sind", ahnt Hoeneß, "sie gehen mit sich hart ins Gericht und werden sicher eine Reaktion zeigen wollen. Andererseits zeigt so eine Niederlage doch Wirkung." Und genau die gelte es zu nutzen. "Wir müssen es über die Art, wie wir das Spiel gestalten, hinbekommen, dass sie noch einen kleinen Gedanken an das letzte Spiel verschwenden", deutet der 39-Jährige einen mutigen und aktiven Ansatz an.

Sie sind Dritter, das sagt schon alles. Ein Schuss Demut ist finde ich auch immer ganz wichtig. Sebastian Hoeneß

Wohl wissend um die Qualitäten von Bayer. "Sie sind Dritter, das sagt schon alles. Ein Schuss Demut ist finde ich auch immer ganz wichtig", betont Hoeneß, "sie haben eine Mannschaft, die mit unglaublicher Qualität gespickt ist. Davor waren sie sehr gut unterwegs, deshalb würde ich das auch nicht überbewerten. Trotzdem versuchen wir, sie zu bearbeiten und sie zu verunsichern."

Für Geiger kommt Leverkusen zu früh

Allerdings muss Hoeneß dabei erneut auf die Unterstützung von Mittelfeldstratege Dennis Geiger verzichten (muskuläre Probleme), "er macht Fortschritte, aber das Spiel kommt noch zu früh". Zudem stehen auch noch Fragezeichen hinter dem Einsatz der in Freiburg lädierten Georginio Rutter und Angelo Stiller. "Rutter hat eine starke Prellung, da müssen wir schauen, ob das reicht", so Hoeneß, "auch Angelo Stiller hat einen Schlag auf den Mittelfuß abbekommen." Dafür kann der TSG-Coach wieder auf Florian Grillitsch zurückgreifen, Sebastian Rudy ist für die Zentrale ja auch noch da. Auch Christoph Baumgartner hat schon aus einer Achterposition heraus gespielt.

Stellt die TSG den eigenen Vereinsrekord ein?

In welcher Besetzung auch immer, Hoffenheim hat mit dem jüngsten Aufschwung Blut geleckt und will sich oben festsetzen. "Das ist super reizvoll, in dieser Tabellenregion zu sein", versichert Hoeneß, "wir wollen jetzt weitermachen, wo wir in Freiburg aufgehört haben." Sollte tatsächlich der fünfte Sieg in Folge gelingen, würde Hoffenheim den eigenen Vereinsrekord einstellen, das gelang zuletzt von Juni bis September 2020.