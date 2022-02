Hoeneß' komplexe Grillitsch-Frage

Vor dem Gastspiel beim VfL Wolfsburg stehen bei der TSG größere Umbauarbeiten an. Denn mit Florian Grillitsch und Dennis Geiger bricht den Hoffenheimern gelbgesperrt die zentrale Achse weg.

Eine späte Aktion, ein Check in der Nachspielzeit gegen Gonzalo Castro beim 2:0 gegen Arminia Bielefeld, brachte Grillitsch die fünfte Gelbe Karte der laufenden Saison ein. Geiger hatte es nach einer Grätsche gegen Janni Serra schon kurz vor der Pause erwischt - zuletzt zählte das Eigengewächs stets zum Stamm, bildete gemeinsam mit Diadie Samassekou eine aggressive Mittelfeldzentrale. Den 23-Jährigen eins-zu-eins zu ersetzen dürfte für Sebastian Hoeneß die einfachere Aufgabe sein. Schon am vergangenen Sonntag wechselte der TSG-Trainer in der 84. Minute Sebastian Rudy ein für den vorbelasteten Geiger. Mit Blick auf die Auswärtsaufgabe in Niedersachsen am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gilt der Routinier fast schon als logischer Startelfkandidat an Samassekous Seite. Theoretisch wäre auch Angelo Stiller denkbar.

Komplexer wird die Aufgabe für Hoeneß in der Grillitsch-Frage. Denn die Rolle, das Profil des Österreichers, ist von weitreichender Bedeutung für das Spiel der Kraichgauer. Zum einen ist der 26-Jährige als zentrales Glied der Dreierkette der Abwehrchef, wenngleich an seiner Seite zuletzt mit Kevin Vogt und dem nach langer Verletzung wiedergenesenen Benjamin Hübner zwei Kräfte vorm Format "Führungskraft" verteidigten. Zum anderen aber ist Grillitsch nicht nur Initiator der Hoffenheimer Angriffe von hintenheraus mit seiner Übersicht, er stößt auch gerne mit nach vorne, als eine Art Regisseur aus der Tiefe kommend.

Vogt scheint der Favorit als Grillitsch-Ersatz zu sein

Seinem Stil entspräche am ehesten Vogt, auch er ein sehr guter Aufbauspieler. Wenngleich der 30-Jährige als zentraler Mann der Dreierkette - diese Rolle spielte Vogt bereits unter Julian Nagelsmann - gewiss nicht auf so viele Vorstöße kommt wie Grillitsch. Dennoch scheint Vogt der Favorit als einmaliger Grillitsch-Ersatz zu sein, was Hoeneß zu weiteren Umbaumaßnahmen auf der Position des rechten Innenverteidigers zwingt. Das wiederum wäre eine Chance für Kevin Akpoguma, genauso für Havard Nordtveit. Man darf also gespannt sein, welche Eindrücke beide nach dem freien Dienstag in der an diesem Mittwoch beginnenden, verkürzten Trainingswoche hinterlassen.

Benni Hofmann