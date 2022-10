Hoeneß knöpft sich Ott vor: "Ihr Auftritt war peinlich!"

Uli Hoeneß (70) ließ sich die Jahreshauptversammlung des FC Bayern am Samstagabend natürlich nicht entgehen. Und der Ehrenpräsident lieferte in gewohnter Manier.

Um 17.54 Uhr betrat er als erster der großen Riege des FC Bayern das Parkett im Audi Dome und erhielt gleich den größten Applaus. "Uli", riefen einige Fans, als Uli Hoeneß sich für die Jahreshauptversammlung des FC Bayern in die erste Reihe begab.

Als der erneut gewählte Präsident Herbert Hainer seinen Vorgänger Hoeneß bei der Antrittsrede begrüßte, erhob sich der jetzige Ehrenpräsident für einen kurzen Moment und erhielt wieder tosenden Applaus. Als nach rund zweieinhalb Stunden die Fans zu Wort kamen, bedachte einer Hoeneß sogar noch mit einem Geburtstagsständchen - im Januar war Hoeneß 70 geworden.

Alles in allem verlief der Abend sehr zufriedenstellend für den langjährigen FCB-Macher. Dann ergriff um 20.49 Uhr Michael Ott das Wort auf der Bühne ...

Der Bayern-Fan, dessen Antrag, über das Katar-Sponsoring der Bayern abzustimmen, im Vorjahr abgelehnt worden war, sprach das Thema natürlich auch an diesem Samstag wieder an. "Ich weiß, dass Sie nicht persönlich dafür verantwortlich sind, das Sponsoring zu unterschreiben", sagte er in Richtung Hainer. "Aber der katarische Botschafter hat vor wenigen Wochen vom FC Bayern gesprochen und sich ausdrücklich zunutze gemacht, dass der FC Bayern Katar nicht kritisiere. Ich zitiere: 'Warum kam der FC Bayern im Winter immer nach Doha? Warum sagten sie nichts?'" Soll heißen: Wenn in Katar alles so schlecht ist, hätten die Bayern doch längst was sagen können!

Es müssen gemeinsame Projekte entwickelt werden, um weitere Verbesserungen in Katar zu erreichen. Bayern-Präsident Herbert Hainer

Hainer wich den Fragen einigermaßen aus, sagte, dass er bei diesen Aussagen nicht anwesend gewesen wäre. "Der katarische Botschafter war beim Round Table dabei, der öffentlich ausgestrahlt wurde. Da haben wir uns über die Missstände und Verbesserungen ausgetauscht. Ich weiß nicht, was der Botschafter damit ausdrücken wollte." Schweigen wolle der FC Bayern aber auf keinen Fall.

Im kommenden Jahr endet nach jetzigem Stand die Partnerschaft zwischen dem FCB und "Qatar Airways". Wird sie verlängert? "Diese Frage kann ich heute nicht mit 'Ja' oder 'Nein' beantworten", erklärte Hainer. Die Gespräche würden erst nach der Weltmeisterschaft stattfinden. "Es müssen gemeinsame Projekte entwickelt werden, um weitere Verbesserungen in Katar zu erreichen."

Ott: "Die Probleme verschwinden ja nicht in Katar"

Nicht ganz so zufrieden zeigte sich Ott nach Ende der JHV mit den Antworten des Präsidenten. "Das klingt alles danach, als ob man das verlängern will." Kämpfen will er trotzdem weiterhin: "Solange nicht alle Mittel ausgeschöpft sind, weiß ich nicht, warum man aufgeben soll. Die Probleme verschwinden ja nicht in Katar. Es braucht weiterhin die Fans."

Ob Uli Hoeneß das genauso sieht? Der Ehrenpräsident war, als die JHV noch lief, gerade dabei, ein paar Selfie-Wünsche zu erfüllen, als er Ott sah und ihn gerade dann zur Rede stellte, als auch einige Journalisten zuhören konnten. "Ihr Auftritt war peinlich!", polterte der 70-Jährige. "Das ist der Fußballklub Bayern München, nicht die Generalversammlung von Amnesty International. Das müssen Sie mal lernen!"

Eine Antwort von Ott ließ Hoeneß nicht mehr zu. "Ich habe ihm noch gesagt, auch der Fußballklub Bayern München sollte sich an die Menschenrechte halten", so Ott. Doch Hoeneß war schon verschwunden. "Ich find's schade", führte der FCB-Fan aus, "weil wir eigentlich einen sachlichen Dialog geführt haben". Also zuvor, auf der Bühne. "Er hat es dann direkt wieder auf eine unsachliche Ebene gezogen."