Hoeneß in der Trotzphase: "Das spüre ich"

Vor dem vorentscheidenden Duell mit Freiburg im Rennen um die internationalen Plätze muss TSG-Trainer Sebastian Hoeneß in der Hintermannschaft improvisieren.

Der Chef geht mit gutem Beispiel voran. "Ich lasse mir heute die Laune nicht vermiesen von der Frage nach dem Personal, auch wenn die Liste wieder lang ist", sagte Sebastian Hoeneß trotzig zum Start der Medienrunde am Donnerstag vor dem vorentscheidenden Heimspiel am Samstag gegen den SC Freiburg (18:30 Uhr, LIVE! bei kicker).

Hoeneß und die "Jetzt-erst-recht-Haltung"

Hoffenheims Cheftrainer will angesichts der vielen Ausfälle eine "Jetzt-erst-recht-Haltung" vorleben und erzeugen. Die Reaktion der Mannschaft auf dem Trainingsplatz bestärken den 39-Jährigen: "Wir trotzen der Personal- und Ergebnissituation, das spüre ich." Nachdem die personell weiterhin gebeutelte TSG nach sechs Spielen ohne Sieg ihre Europacup-Chancen arg minimierte, hat in Hoffenheim nun die Trotzphase begonnen, um sich in letzter Minute wirkungsvoll gegen den Negativtrend zu stemmen.

Umbauarbeiten in der Defensive

Allerdings wird Hoeneß gegen den sechs Punkte besseren Pokalfinalisten im Defensivbereich improvisieren müssen. Denn auch die Hoffnungen auf einen Einsatz des zuletzt angeschlagenen Florian Grillitsch (Innenbandverletzung) haben sich zerschlagen. "Das wird nichts fürs Wochenende", erklärte Hoeneß, der ohnehin schon auf die Verteidiger Benjamin Hübner (Rückenprobleme), Chris Richards (Oberschenkelverletzung), Stefan Posch (Gelbsperre), Ermin Bicakcic (Aufbautraining) sowie Havard Nordtveit verzichten muss.

Nordtveit: Abreise nach Norwegen auf den OP-Tisch

Der Norweger hat sich in Frankfurt einen Sehnenausriss im hinteren rechten Oberschenkel zugezogen und wird nicht mehr für die TSG auflaufen können. "Er ist am Mittwoch abgereist, um sich in Norwegen operieren zu lassen", so Hoeneß, dem damit mit Kevin Vogt, Kevin Akpoguma, dem eigentlich schon abgeschriebenen Kasim Adams und Talent Justin Che kaum noch Alternativen bleiben.

"Wir haben nicht mehr die große Anzahl, aber wir haben noch Verteidiger, und wir haben auch noch gute Verteidiger", so Hoeneß. Trotzig eben. "Wir haben auch Möglichkeiten, Spieler mal auf Positionen zu bringen, auf denen sie bislang vielleicht noch nicht gespielt haben. Vielleicht sind das ja auch genau die Impulse, die man braucht", hofft der Cheftrainer, "weil auch der Gegner nicht genau weiß, was kommt. Da lasse ich mir natürlich noch nicht in die Karten schauen. Wir werden eine Aufstellung finden, in der wir schlagkräftig sein werden, das kann ich schon mal prognostizieren."

Kaderabek als Notlösung in der Abwehrmitte?

Man darf gespannt sein, was Hoeneß ausbrütet. Womöglich muss Pavel Kaderabek in der Innenverteidigung aushelfen, vielleicht wird pragmatisch auch auf eine Viererkette umgestellt. Eher unwahrscheinlich, dass Hoeneß Adams großes Vertrauen schenkt. Der Ghanaer, der eigentlich die TSG längst hätte verlassen sollen, sorgte neulich im Training mit einer unbedachten Aktion für die aktuelle Verletzung von Dennis Geiger. Der Mittelfeldspieler hatte vor gut einer Woche einen schweren Schlag auf den rechten Unterschenkel abbekommen und deswegen schon das Spiel in Frankfurt verpasst. "Hinter ihm steht ein sehr großes Fragezeichen", schildert Hoeneß die Lage, "die Schwellung ist einfach noch da und Flüssigkeit noch drin nach dem sehr heftigen Zusammenprall im Training."

Keine Nachwuchskräfte für den Ernstfall

Trotz der Lücken in der Abteilung Abwehr sollen keine Fachkräfte aus dem Unterbau befördert werden. "Es werden keine Spieler aus der U 23 hochgezogen, fürs Training ja, fürs Spiel nicht, man muss den Kader ja nicht immer komplett voll machen. Ich hoffe, die Personalsituation bleibt jetzt, wie sie ist, dann werden wir damit auskommen", so Hoeneß, um auf die erforderliche Trotzreaktion zu bauen: "Ich sehe viele Indikatoren, die für uns sprechen. Wir haben schon in der Vergangenheit bewiesen, dass wir in Situationen, in denen nicht viele an uns geglaubt haben, gewinnen und Serien starten. Wir haben gut trainiert und einen guten Spirit und in Frankfurt richtig gute Spielphasen gehabt."

Für Hoffenheims internationalen Ambitionen muss die Wende jetzt her. Trotz der Ausfälle. "Es ist für uns ein sehr wichtiges Spiel, wir wollen gewinnen und endlich diesen Befreiungsschlag landen, um uns zurück in die Spur zu bringen." Es wird Zeit.