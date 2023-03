Hoeneß: "In acht Wochen das Nagelsmann-Thema nicht mehr diskutieren"

In der Meisterschaft bleibt es ungewohnt spannend für den FC Bayern, mit PSG wartet das gefühlt wichtigste Saisonspiel. Für Uli Hoeneß hat der Ausgang des Duells nichts mit Julian Nagelsmanns Zukunft zu tun.

Julian Nagelsmann und der Ausgang des Duells mit Paris St. Germain: Für den Coach des FC Bayern hängt dieser von vielen Faktoren ab. Der 35-Jährige nannte die Tagesform oder auch "die Art und Weise, wie wir spielen werden", denn dies werde letztlich auch "entscheidend" sein für die Saisonbewertung.

"Total hochgespielt"

Vom Weiterkommen, sprich dem schnöden Ergebnis, war bisher nicht so viel die Rede - wobei ein Achtelfinal-Aus der Münchner als schwierige Hypothek für den früheren Hoffenheimer und Leipziger Trainer beim Rekordmeister gelten dürfte. Zur Erinnerung: In seinem ersten Trainerjahr beim Rekordmeister schied der FC Bayern im Viertelfinale überraschend gegen die spanischen Mittelklasse-Mannschaft Villarreal aus.

Keinerlei Auswirkungen habe ein mögliches Champions-League-Aus am Mittwochabend gegen PSG (21 Uhr, LIVE! bei kicker) allerdings, wenn man den Worten von Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß lauscht. "Ich finde, das wird total hochgespielt. Der Ausgang des Spiels am Mittwoch hat mit dem Engagement von Julian Nagelsmann aus meiner Sicht überhaupt nichts zu tun", sagte der 71-Jährige auf einer Veranstaltung der Münchner "Abendzeitung".

Hoeneß: Kein Vergleich zu Villarreal-Aus 2021

Man könne die K.-o.-Spiele gegen das Starensemble von PSG mit Weltmeister Lionel Messi und WM-Torschützenkönig Kylian Mbappé überhaupt nicht mit dem Aus gegen Villarreal vergleichen, argumentierte Hoeneß. "Im Achtelfinale gegen Paris kannst du ausscheiden. Es ist ein Riesenunterschied, ob ich gegen Villarreal ausscheide oder gegen Paris Saint-Germain", sagte er.

Insgesamt glaubt der langjährige Bayern-Manager und Präsident an eine erfolgreiche Bayern-Spielzeit. "Wenn alles so kommt, wie ich das glaube, werden wir in sechs bis acht Wochen das Thema Nagelsmann nicht mehr diskutieren."

Nagelsmann sieht keinen Qualitätsunterschied zu PSG

Nagelsmann , in München mit einem Vertrag bis zum 30. Juni 2026 ausgestattet, äußerte sich am Montagabend über seine Erwartungen an das PSG-Spiel in einem Interview auf der Internetseite des Vereins. "Wenn wir ihnen die Lust rauben, dann wird es schon sehr viele Situationen geben, wo wir einfach in der Gemeinschaft sehr stark sind, wo wir PSG in der Gemeinschaft auch weh tun können", so der Coach.

Einen echten Qualitätsunterschied sehe er ohnehin nicht zwischen den glamourösen Parisern und seiner Mannschaft. Beide Teams hätten "auf vielen Positionen das gleiche Niveau", so Nagelsmann, der hinzufügte: "PSG hat ein, zwei Topstars on top - genau das gleiche haben wir auch."