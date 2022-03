Hoeneß: "Ich finde Hertha sehr spannend"

Zehn Jahre lang trug Sebastian Hoeneß das Hertha-Trikot. Von der emotionalen Bindung will er sich zumindest am Samstag freimachen. So ganz schafft er es nicht.

Natürlich ist das nicht irgendein Gegner, auf den Sebastian Hoeneß diesen Samstag trifft. "Ich habe lange dort gelebt und für die 2. Mannschaft gespielt, ich habe noch sehr gute Erinnerungen und Freundschaften dort", sagt der 39-Jährige, der unterbrochen von einem Abstecher nach Hoffenheim insgesamt zehn Jahre lang das Hertha-Trikot trug. Über eine Dekade war auch sein Vater Dieter dort in verantwortlicher Position als Vizepräsident, Manager und Geschäftsführer.

Von der aktuellen Misere in Berlin will und muss er sich freimachen am Samstag, wenn er mit der TSG weiter Richtung Europapokal marschieren und damit auch Hertha BSC ein Stück näher Richtung 2. Liga drängen will. "Das spielt am Samstag keine Rolle, wir wollen gewinnen", so Hoeneß, der sich auch zur dortigen Krise zurückhält, "es steht mir nicht zu, das zu beurteilen und zu bewerten."

Hoeneß: "Es ist ein großer Klub mit enormem Potenzial"

Auf Nachfrage aber lässt er sich dann doch ein bisschen locken. "Es ist ein großer Klub mit enormem Potenzial. Ich mache das an vielen richtig guten Nachwuchsspielern fest, die in Berlin und Umland groß geworden sind. Ich habe selber in der U 19 von Hertha gespielt mit Jungs, die später richtig große Karrieren gemacht haben", erinnert Hoeneß, "mit den Boatengs, mit Patrick Ebert, mit Sejad Salihovic, der auch in Hoffenheim eine große Nummer war."

Der Großraum Berlin birgt auch heute noch jede Menge vielversprechender Talente, ist Hoeneß überzeugt, "ich glaube, das hört nicht auf, weil es ein sehr großes Einzugsgebiet ist, in dem es sehr viele Straßenkicker gibt. Ich habe mich immer gefragt, warum es nicht möglich ist, mehr wirkliche Berliner im Kader zu haben." Um sich sofort wieder zu bremsen. "Aber das steht mir nicht zu, jetzt habe ich schon zu viel gesagt", zügelt sich Hoeneß, "ich finde die Stadt und den Klub sehr spannend." Gegen einen weniger spannenden Erfolg seiner TSG hätte er dennoch nichts einzuwenden.