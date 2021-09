Vor allem die Art und Weise der nun schon dritten Heimniederlage gegen Mainz hintereinander erzürnt den Hoffenheimer Trainer Sebastian Hoeneß.

Sie wussten ganz genau, was kommt. Als Kronzeuge taugt am besten David Raum. Der Neuzugang erlebte das Phänomen, das den Hoffenheimern immer wieder mal zu schaffen macht, zum ersten Mal. "Wir hatten einen klaren Matchplan. Wir wussten, dass in Mainz eine Mannschaft mit einer körperlichen Art kommt, die sich in jeden Zweikampf wirft, lange Bälle spielt und versucht, zweite oder dritte Bälle zu erobern", erklärte Hoffenheims neuer Nationalspieler, "genau diese Pressing-Situation wollten wir überspielen, aber das ist uns nicht gelungen." Und die Ursache lieferte der 23-Jährige gleich mit: "“Wir waren nicht eklig genug. Wenn man die Körperlichkeit nicht annimmt, verliert man gegen so eine Mannschaft."

Aber gegen Mainz nun sogar bereits zum dritten Mal in Folge auf eigenem Platz. "Gegen Mainz kann man verlieren, das ist auch anderen passiert in den letzten Wochen und Monaten, aber die Art und Weise ist entscheidend", schimpfte der arg angefressene TSG-Coach Sebastian Hoeneß, "ich bin stocksauer dass wir uns so präsentiert haben."

Baumgartner: "Wir waren nicht bereit"

Wie schon im März beim 1:2 hatten seine Mannen der aggressiven und entschlossenen Körperlichkeit der Gäste nichts entgegenzusetzen. "Die Ansätze sind recht offensichtlich und simpel. Und die wird es in der nächsten Woche zu sehen geben müssen", mahnte Hoeneß, "wir müssen die Basistugenden auf den Platz kriegen, es geht darum, sich zu behaupten, sich durchzusetzen, auf dem Sprung zu sein für zweite Bälle." Nach der Länderspielpause "hatten wir eine gemeinsame Trainingseinheit, die war gut und scharf, aber wir haben das nicht ins Spiel übertragen können".

Mainz arbeitet Fußball überragend im positivsten Sinne. Sie sind brutal intensiv unterwegs, fighten um jeden Ball, da waren wir nicht bereit. Christoph Baumgartner

Eine bittere Niederlage, erzwungen mit einfachen Mitteln. "Wir haben den Kampf nicht angenommen", stellte Christoph Baumgartner fest, der aus Gründen der Belastungssteuerung wie Florian Grillitsch zunächst das Spiel von außen begutachtete, "Mainz arbeitet Fußball überragend im positivsten Sinne. Sie sind brutal intensiv unterwegs, fighten um jeden Ball, da waren wir nicht bereit, obwohl wir das ganz klar vorher angesprochen haben."

Nun droht der verheißungsvolle Saisonauftakt so langsam ins Gegenteil zu kippen. Und in Bielefeld wartet der nächste Gegner dieser Kragenweite auf die TSG, "das müssen wir das nächste Mal korrigieren", empfiehlt Raum. Sonst mündet das Ganze in einen sozusagen verzögerten Fehlstart.