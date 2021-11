Hoeneß hofft auf eine Initialzündung

Hoffenheims Trainer Sebastian Hoeneß über die aktuellen Probleme und den Plan bis zum Winter.

"Die TSG steht nun am Scheideweg", hatte der kicker am Donnerstag (Print) getitelt. Für Sebastian Hoeneß klang das "ein bisschen zu dramatisch", erklären konnte es sich der TSG-Trainer dennoch. Denn nach der letzten Länderspielunterbrechung des Jahres gilt es nun für die Hoffenheimer, bis zum Winter mehr als nur Mittelmaß zu repräsentieren und zumindest die Basis zu legen für einen Angriff auf die internationalen Plätze. "Wir haben einfach Leistungen und insbesondere Ergebnisse, die schwanken."

Und dafür sorgen, dass Hoffenheim nach elf Spielen auf Position zehn im Mittelfeld der Tabelle verharrt. "Wir haben sehr gute Heimspiele gespielt, die Auswärtsspiele haben nicht die Ergebnisse gebracht", resümierte Hoeneß, "insbesondere mit dem Ergebnis in Bochum sind wir überhaupt nicht zufrieden gewesen." Zuletzt verlor die TSG beim Aufsteiger ziemlich unnötig 0:2. Nach einem ähnlichen Muster zuvor auch schon 1:3 in Stuttgart. "Es ist aber wichtig, in solchen Spielen in Führung zu gehen, genauso haben wir es damals in Stuttgart verpasst, auch da hatten wir die ersten und klareren Chancen, sie aber nicht genutzt. Da müssen wir uns ganz klar an die eigene Nase fassen", kritisiert Hoeneß, "um einen positiven Trend zu setzen, musst du diese Spiele in Zukunft für dich entscheiden. Aber ich glaube da ganz fest dran."

"Diese sechs Spiele bis zum Winter müssen jetzt Punkte bringen"

Nur so kann es in dieser Spielzeit wieder Richtung oberes Tabellendrittel gehen. "Wir haben sechs Spiele bis zum Winter, das Ziel hat sich nicht geändert, wir wollen uns in eine Position bringen, in der wir Zugriff haben auf die interessanten Plätze", versichert Hoeneß. Die Aufgaben bis zur Winter-Unterbrechung sind mit den Spielen gegen Leipzig, in Fürth, gegen Frankfurt, in Freiburg, in Leverkusen und gegen Gladbach durchaus anspruchsvoll.

"Wir sind immer noch recht früh in der Saison, trotzdem wissen wir, dass diese sechs Spiele bis zum Winter jetzt Punkte bringen müssen", so Hoeneß, "am besten fangen wir gleich gegen Leipzig an, das wäre direkt mal ein schönes Ausrufezeichen und eine Initialzündung." Klingt irgendwie nach Scheideweg.