Hoeneß: Heißer als Haaland

Die jüngere Bilanz der Hoffenheimer in Dortmund kann sich sehen lassen. Seit drei Partien sind die Kraichgauer beim BVB unbesiegt und holten mit einem 3:3, einem 4:0-Sieg mit vier Kramaric-Treffern und zuletzt einem 2:2 satte fünf Auswärtspunkte. TSG-Coach Hoeneß erklärt, worauf es ankommt.

Die Hoffenheimer haben das wuchtige 5:2 der Borussen gegen Frankfurt ebenso akribisch analysiert, wie die darauffolgende 1:2-Niederlage des BVB in Freiburg. TSG-Trainer Sebastian Hoeneß zieht daraus diese Erkenntnisse: "Es geht darum, die Wellen der Dortmunder zu brechen, durch gutes Entscheidungsverhalten vor allem mit Ball. Dass wir auch unter Druck kontrolliert vor oder hinter die Dortmunder Abwehrkette spielen, um den Spieß umzudrehen und selbst über zweite Bälle Konter zu fahren", erklärt der 39-Jährige, "es wird gerade für die zentralen Spieler wichtig, aktiv und mutig zu sein, Bälle abzuholen. Wir brauchen auch eine gute Positionierung, gerade im Zentrum, um dieses Wechselspiel leisten zu können. Es geht um Schläue und mutige Entscheidungen, auch in der hitzigen Atmosphäre, man muss klar bleiben auch in Druckphasen."

Das Duell Haaland gegen Kramaric

Zumindest auf dem Reißbrett steht der Schlachtplan also für das zweite Auswärtsspiel nach dem überzeugenden 4:0 in Augsburg zum Auftakt. Hoeneß freut sich auf die Herausforderung, "Freitagabend, Flutlichtspiel, was gibt es Schöneres?" Und auf zwei "herausragende Stürmer". Es ist das Duell zwischen Erling Haaland und Andrej Kramaric, die prägenden Torjäger beider Teams. Jeder auf seine Art. "Allein die Statur unterscheidet sie. Was sie eint, ist die Torgefahr, da sind beide herausragend", so Hoeneß, "Haaland ist noch einen Tick schneller und in seiner Spielweise geradliniger, Andrej kann aus sehr vielen Situationen Tore machen. Mit dem Kopf, mit rechts, mit links, aus dem Dribbling, nach Läufen in die Tiefe, nach Hereingaben. Da ist Haaland nicht ganz so flexibel, aber durch seinen Speed und seinen Körper, seinen Willen herausragend."

Stellt sich die Frage, wie Hoeneß die Urgwalt Haaland stoppen will. Auch beim jüngsten Hoffenheimer Auftritt in Dortmund glich der Norweger kurz vor Schluss zum 2:2 aus und verhinderte den durchaus möglichen Auswärtssieg der TSG. Damals profitierte Haaland allerdings von einem vermeidbaren Fehler von Sebastian Rudy. "Wir sind gut beraten, ihn im Kollektiv zu verteidigen", empfiehlt Hoeneß, "wir brauchen eine gute Absicherung und eine sehr aufmerksame Kette, gerade, wenn wir mal hoch verteidigen und der Raum hinter uns groß ist. Sich rechtzeitig absetzen, eben die Basisthemen für Verteidiger müssen hochkonzentriert angewendet werden zu jeder Phase. Denn Haaland ist zu jeder Phase heiß auf seine Tore, wir müssen heißer sein, um das zu verhindern."