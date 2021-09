Hoeneß hat mit Svensson noch eine Rechnung offen

Fünf Heimspiele in Folge ist die TSG zu Hause ungeschlagen, gegen Mainz soll die Serie am Samstag fortgesetzt werden. Doch die jüngsten beiden Gastspiele gewann der FSV in Sinsheim.

Es ist so eine Sache gegen Mainz. Gleich zweimal entführte der FSV zuletzt alle drei Punkte aus dem Kraichgau, jeweils unter durchaus kuriosen Begleitumständen. Vor zwei Jahren triumphierten die Gäste deutlich mit 5:1 in Sinsheim, obwohl die TSG eine Halbzeit lang in Überzahl spielte. In der vergangenen Rückrunde ging Hoffenheim erneut leer aus, beim 1:2 hatte Verteidiger Chris Richards mit einem kapitalen Ballverlust die frühe Mainzer Führung durch Robert Glatzel bereits in der ersten Spielminute ermöglicht. Nun steht die Leihgabe von Bayern München erneut vor seinem Comeback für die TSG, ausgerechnet gegen Mainz.

Aber auch die beiden Cheftrainer kennen sich schon länger. "Wir haben schon in der U-19-Bundesliga gegeneinander gespielt, das waren damals schon interessante Duelle", erinnert sich Sebastian Hoeneß, der seinerzeit noch die Junioren des FC Bayern trainierte. Drei Remis und ein Sieg stehen für Hoeneß im direkten Vergleich im Nachwuchsbereich gegen Bo Svensson zu Buche, allerdings gewann der Däne das Debütduell auf Profi-Ebene, eben beim erwähnten 2:1-Auswärtssieg im März. Da hat Hoeneß also noch eine Rechnung offen. "Er steht auch durch seine Zeit in Salzburg bei Red Bull für eine klare Spielphilosophie, die ist zu sehen, Mainz spielt sehr körperlich, sehr aggressiv, sie schalten sehr schnell um, das hat er sehr gut implementiert", analysiert Hoeneß seinen Kollegen, "er ist sehr emotional am Spielfeldrand, positiv verrückt würde ich ihn bezeichnen. Wenn das Spiel vorbei ist, finde ich ihn sehr angenehm."

Svensson: Als Spieler und Trainer gegen die TSG ungeschlagen

Auf keinen Fall wollen sich die Hoffenheimer erneut überrumpeln lassen. Also fordert Hoeneß erhöhte Aufmerksamkeit ein. "Wir lagen nach wenigen Sekunden zurück, natürlich darf uns das nicht passieren, aber mir geht es da vielmehr um die mentale Komponente, dass wir sofort hellwach sind", so der 39-Jährige, der seine Mannschaft nach der Länderspielpause auf die in Hoffenheim geforderten Abläufe fokussieren will und sie "direkt wieder auszurichten auf dass, was wir vorhaben. Das wird wichtig sein gegen einen sehr unangenehmen Gegner." Mit einem gerade gegen Hoffenheim sehr erfolgreichen Bo Svensson. Der hatte schon als Profi kein einziges Spiel gegen die TSG verloren und vier Siege und ein Remis eingefahren …