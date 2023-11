Hoeneß hat ein Luxusproblem

Deniz Undav hat Serhou Guirassy zuletzt sehr gut vertreten. Jetzt ist der Franzose zurück, erzielte bei seinem Kurzeinsatz gegen Dortmund seinen 15. Treffer im neunten Spiel, und beschert Stuttgarts Trainer Sebastian Hoeneß ein Luxusproblem.

Die Befürchtung, der VfB könnte, wie in der vergangenen Saison, aus allen Wolken fallen, wenn Guirassy ausfällt, hat sich in Luft aufgelöst. Grund dafür ist Undav, der den Franzosen in dessen jüngster Verletzungspause vertreten hat. Drei Wochen lang führte der 27-Jährige den Schwaben-Sturm an. Mit guten Leistungen und vor allem mit Toren senkte Undav den Blutdruck aller. Angefangen von den sportlich Verantwortlichen bis hin zu den Fans im Stadionrund.

Jetzt ist Guirassy zurück, aus dem Verletztenstand und von der Nationalmannschaft Guineas, und beansprucht seinen angestammten Platz im Sturmzentrum. Kein Zweifel, dass der Torjäger in der Stuttgarter Startformation gesetzt ist. Doch wohin mit Undav? Ein Luxusproblem für Hoeneß, der sich alle Optionen offen lässt. Auch die, beide Angreifer zusammen aufs Feld zu schicken.

"Sie können sehr gut zusammen spielen", so der 41-Jährige, der es fast schon als ungerecht beziehungsweise unangebracht fände, auf einen von beiden zu verzichten. "Sie haben beide dazu beigetragen, dass wir erfolgreich sind."

Hoeneß hatte "schon schwierigere Aufgaben"

Wie das taktisch auf dem Rasen aussehen könnte, sei dahingestellt. Sicher sei nur, "dass beide ins Zentrum müssen. Sie sind in der Lage, aus der tiefen Position Bälle abzuholen". Auf der allerdings normalerweise Enzo Millot beheimatet ist. Und auch der Franzose, der wegen einer Knieprellung vorzeitig die U-21-Nationalmannschaft verlassen musste und wieder voll im Training ist, genießt Startstatus.

Hoeneß will sich morgen entscheiden, wie er die Situation löst. "Es gibt gute Möglichkeiten, dass beide auf dem Platz stehen", sagt der 41-Jährige. "Es wird meine Aufgabe sein, das hinzubekommen, wenn beide in so einer Form sind. Aber ich hatte schon schwierigere Aufgaben als diese."